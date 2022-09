P4B: Un bilan plutôt mitigé pour Thumaide B

Troisième défaite pour les hommes de Thibaut Maes qui sont tombés sur une équipe de Houtaing plus motivée. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la demi-heure et même s’il restait une bonne heure pour se ressaisir, Thumaide n’a jamais réussi à mettre en péril l’organisation visiteuse. « Sur l’ensemble du match, Houtaing a mérité sa victoire car ils ont montré plus d’envie. C’est une équipe qui ne lâche rien jusqu’au bout et même si footballistiquement, nous étions supérieurs, l’envie était de leur côté. C’est dommage car on perd encore des points alors qu’il y avait moyen de faire mieux. Une fois de plus, comme contre Wiers B, on encaisse beaucoup trop facilement. Il faudra améliorer certaines choses si on veut réaliser une belle saison. Pour l’instant, je dois avouer que j’espérais mieux même si neuf points, ce n’est déjà pas si mal. »