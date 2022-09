P4A: Une victoire de référence pour Leuze-Lignette

Belle prestation qu’il serait intéressant de confirmer à Taintignies B dimanche. "Il faut à présent enchaîner les victoires pour remonter au classement. J’ai eu quelques blessés face à Rumes, j’espère en récupérer le plus possible pour ce déplacement difficile car Taintignies est toujours invaincu à domicile. Je souhaite que la mentalité et l’envie de gagner soient identiques à dimanche dernier".

Molenbaix B ne lâche rien

Quatrième succès d’affilée pour les gars de Fred Agboton qui enchaînent les victoires au même titre que les bonnes prestations. Face à Obigies B, ils sont tombés sur un bloc bas bien en place qui leur a causé pas mal de soucis. Mais ses joueurs ont su faire preuve de patience avant de porter l’estocade. "En première, c’était un peu brouillon même si on avait le pied sur le ballon. On jouait bien mais sans porter le danger devant le but adverse. C’est finalement Obigies qui aurait pu ouvrir la marque avec deux belles possibilités avant la pause. En deuxième, j’ai renforcé le milieu de terrain de manière à atteindre plus facilement nos attaquants. Sur une belle sortie de défense, on a réussi à inscrire ce but libérateur. On gagne 2-0 mais je tiens à souligner la belle organisation défensive d’Obigies. C’est une équipe difficile à battre. Je suis content de ne pas avoir encaissé, ça prouve qu’on est sur la bonne voie défensivement." Molenbaix B partage la première place avec Risquons-Tout A qui n’a fait qu’une bouchée de Brunehaut B.

Trois points bonus pour Velaines B

L’un des résultats du week-end est sans aucun doute celui obtenu par les Velainois de Mickaël Debailleul à Estaimbourg B. Combatifs, ils ont réussi à vaincre l’équipe en forme du moment grâce à leur abnégation. Il s’agit là du premier succès velainois. "C’était une rencontre assez agréable face à une jeune équipe qui joue au ballon, ce qui nous convient bien. Après un bon début de match, on est parvenu à prendre l’avance avant la demi-heure. En seconde mi-temps, il fallait tenir physiquement car on souffre souvent de ce côté-là après l’heure de jeu. Heureusement, notre deuxième but nous a fait du bien. Estaimbourg a réduit l’écart mais on a tenu bon jusqu’au bout. J’espère qu’on pourra confirmer cette première victoire le week-end prochain à Templeuve pour montrer qu’on vaut mieux que notre place actuelle."

Menés 0-2 à la demi-heure, on voyait mal comment les joueurs de la Montkainoise allaient se relever après un tel début de match. Et pourtant, sans paniquer, les hommes de Gaëtan Goulem ont réussi à inverser la tendance après le repos au terme d’une jolie remontada. Décidément, cette équipe "bis" de la Montkainoise n’a pas fini de nous étonner. "La première mi-temps était complètement en faveur de Templeuve qui pouvait compter sur ses renforts de P2 pour nous dominer. Le 0-2 était donc logique car on n’avait rien montré. En seconde période, on a changé l’animation de jeu en allant les chercher plus haut. Il fallait être aussi plus présent dans les duels. Notre prestation n’avait plus rien à voir avec la première mi-temps, ce qui nous a permis d’inscrire trois buts avant de fermer la boutique pour la fin de match."