P2A: Obigies carbure, Herseaux en panne sèche !

Réaction évidemment plus désabusée de Mickaël Castermant côté herseautois: "Après le revers subi contre Ere, on était venu ici pour prendre les trois points. On s’est heurté à une belle équipe d’Obigies à sa place dans le haut de classement. On a essayé de bien jouer au foot mais trop vite, malheureusement, en loupant souvent la dernière passe. On prend aussi trop de goals sur les phases arrêtées. Il reste des détails à régler. Parfois, il vaut mieux moins bien figurer mais prendre les trois points. On ne retient qu’eux à la fin. On a aussi péché devant le but parce que si toutes nos occasions rentrent, on gagne le match. Deux défaites consécutives 3-2, c'est rageant !"