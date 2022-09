P2A: Certaines cylindrées ont mis le turbo !

Ibou… jusqu’au bout !

L’année passée, Templeuve mené 0-1 à vingt minutes du terme ne serait pas revenu, surtout quand l’adversaire s’appelle Enghien: "On ne joue pas spécialement bien mais l’envie et la mentalité sont au top", se félicite Arnaud Croin, le capitaine ravi de retrouver cette saison un Andal au sommet de son art. "On joue pour lui et il nous le rend bien. Il me fait penser à David Christiaens, lui aussi toujours au bon endroit. On sait exactement où mettre le ballon. Enghien jouait bien et à 0-1, on n’a pas lâché, on est passé à trois derrière, les remplaçants ont fait du bien. Pour l’instant, tout tourne en notre faveur, on ne va pas s’en plaindre même si un nul aurait été plus logique." Mais Ibrahim est une nouvelle fois passé par là pour déposer sa carte de visite.

Une autre équipe qui revient très bien, c’est Hensies qui a battu le Pays Blanc B pour se hisser à la quatrième place en compagnie d’Isières, accroché en derby. Anvaing a enlevé un deuxième succès consécutif contre la Montkainoise, seule formation encore au point mort: " On a décidé qu’on était meilleur à dix, rigole Michaël Browaeys en faisant allusion aux exclusions de Rigaut la semaine passée et celle de Hustache ce week-end. On a toujours un problème d’efficacité parce que ça peut être 3-0 après cinq minutes mais on se rapproche de la cible.

Notre jeu n’est pas mauvais mais je vais devoir calmer certaines ardeurs. Un joueur se doit de respecter les décisions de l’arbitre sans râler. Sur ce match, Hustache peut mettre une paire de buts ; au final, il est exclu. Je suis aussi déçu du but qu’on encaisse à une minute de la fin. L’évolution est positive. "

Pendant que l’Union arrachait trois points cruciaux à Ere et qu’Estaimbourg se refaisait une santé à la Real B, les Bilingues, sous la direction d’Alain Streckx – ancien T2 de Bryan Losterman et de Ronny Roelen à la Real –, arrachaient le premier point de l’Excelsior à Isières: "Ce n’est pas Biévène qui est venu me chercher mais bien quelques joueurs que j’avais eus à la Real. Je ne voulais prendre la place de personne. J’ai postulé et les discussions ont été rondement menées avec Michel Debleser. Bryan m’a dit que je ne devais pas louper l’opportunité. Je suis content et déçu du premier point puisqu’on a mené 0-2. Dommage d’avoir encaissé directement après. Quand Isières a fait 2-2, j'ai été inquiet mais les gars se sont bien repris en faisant le gros dos. On a cassé la spirale négative. Le manque de confiance est manifeste, on va y travailler, tout comme le physique, pas encore tout à fait au point. Le talent est bien présent, la seule chose qui m’embête, c’est l’étroitesse du noyau."