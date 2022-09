Chez les messieurs: Succès de l'OTT en Promotion et du Skill en P1

Chez les messieurs, la N2 du Skill battue à Roulers (3-1) est passée à côté de son match. « On a été beaucoup trop gentils au service et inconstants au bloc ainsi qu’à la relance », admet Luc Pourbaix qui attend une réaction de ses joueurs. Quant à la N3 du club, elle s’est inclinée à Marke (3-1). Défaite qui ne perturbe pas Franky Dor. « On va bientôt jouer des adversaires plus à notre portée. Les entraînements seront dorénavant basés sur le côté technique et moins sur le physique afin d’être prêts pour ces rendez-vous ».