Un réveil trop tardif des Mouscronnois

Des échanges plus partagés à la reprise qui n’empêchaient toutefois pas Hasselt de s’envoler à 0-3. Tout semblait du coup joué et pourtant, courageusement, les visités allaient se relancer en scorant à trois reprises par A. Greco et grâce au doublé de Simoens. À 3-4, tout paraissait permis mais, dans les derniers instants, Hasselt parvenait à plier définitivement le match. "On a dépensé beaucoup d’énergie en courant après le ballon en première mi-temps. Néanmoins, quand on voit la fin de match, on se dit qu’on aurait pu arracher le nul. Peut-être nous a-t-il manqué un peu d’envie suite à notre victoire de vendredi dernier, contrairement à eux qui en voulaient beaucoup plus."

« Gagner à domicile »

À l’issue du match, Maximilien voulait rappeler quelques règles de base avant de se voir à long terme: "On doit avant toute chose penser à assurer notre maintien au plus avant de viser autre chose. C’est lors de ce premier tour qu’on doit le faire lors de nos nombreux matchs à domicile. Le deuxième tour s’annonce compliqué alors autant être rassuré avant la trêve pour vivre une deuxième partie de saison plus sereine. À cet instant, on pourra ainsi ambitionner autre chose", conclut sagement un des piliers de l’équipe.

Après trois rencontres d’affilée à la maison, les Hurlus se déplaceront vendredi à My-Cars Châtelet, un rival de longue date qui totalise également trois points au général.