Il a plu sur Ath et sur la route pour y arriver mais la pluie s’est arrêtée quelques minutes avant le départ et la course s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Ils ont été 285, dont 48 nouveaux inscrits, à s’élancer du Chemin des Primevères. Si l’on ne revoit pas les habitués de l’Acrho d’avant-Covid, on enregistre souvent entre une quarantaine et une centaine de nouveaux inscrits… On a enregistré 281 concurrents qui ont franchi le tapis d’arrivée et figurent donc au classement de l’épreuve.

En relevant les trois deuxièmes places de Guillaume Darquenne, à Popuelles, derrière… Emmanuel Lejeune, ensuite à Pipaix, derrière… Benoît Goethals (et devant Victor Vico), et à Wodecq, de nouveau derrière Benoît Ruscart, on s’était dit que c’était un bon tremplin pour une première victoire, mais au "semi" d’Hérinnes, il prenait la troisième place de nouveau derrière Ruscart, et Vico.

Ce samedi, à Ath, ce fut au tour de Guillaume d’être le plus fort ! Il est rentré en 42’14 soit une moyenne au kilomètre de 3’24 ! "Je suis content de ma première victoire sur les routes de l’Acrho. J’habite Lanquesaint, j’ai donc couru sur mes terrains d’entraînement." Il a précédé Jo Van Den Brulle, toujours porteur du numéro 1, synonyme de sa victoire finale en 2019, second en 43’43, et premier Vétéran 1. Robin Platiaux, 19 ans, et premier espoir, qui avait pris la deuxième place à la Ronde des Moulins de Lessines, rentre en troisième position, après 44’11 d’efforts. On trouve ensuite Emmanuel Demuynck qui avait décroché la deuxième place à la Gallo-Romaine de Blicquy, classé quatrième en 46.15. Et précédant Sylvain Rolet, en 46.18, deuxième V1.

On trouve trois féminines de la catégorie "dames" dans les 60 premiers classés. Kabi Nassam rentre en 20e position, après 49’52 de course, et une moyenne de 4.01 au kilomètre. Mathilde Baudvin se classe 44e en 54.32 (4.24). Et Noémie Amorison décroche la 59e place en 56.07 (4.32).

On trouve encore dans le top 5 féminin, Mireille Duquenne, 72e et première Aînée 1, en 56.49, et Katrien Dickx, Da, 76e en 57.22 (4.38).

Après La Gouyasse, soit 28 des 38 courses au programme de cette saison – n’oubliez pas: les Chemins d’Eole, l’épreuve patronnée initialement prévue le samedi 22 octobre est annulée – 374 concurrents figurent au classement final provisoire. Où Victor Vico mène la farandole devant Jo Van Den Brulle, et Julien Gilmet. Dylan Hourez est 4e, et Jeff Gustin, 5e.

Côté féminin: classée 19e, Virginie Dujardin mène devant sa sœur Catherine, 34e. Viennent ensuite: 51e, Sophie Manier ; 52e Auxanne Dujardin ; 63e Alisson Hayez.