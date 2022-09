P3B : Vaudignies remercie Remy Godfrin

Très attendus cette saison, les joueurs de Vaudignies font partie des déceptions. Dimanche, les joueurs de Remy Godfrin ont mordu la poussière à Meslin et le 4-0 subi chez les Athois n’a pas été sans conséquences. Le comité a décidé ce mardi de remercier Remy Godfrin. Avec un 3 sur 18, le bilan était insuffisant. Mais le coach pouvait se targuer d’avoir contribué à une fameuse remontée au classement l’an dernier lors de sa nomination. Sous ses ordres, Vaudignies avait même failli remporter une tranche en étant seulement devancé par une formation d’Hensies au-dessus du lot. « C’est la loi du foot et, au vu du bilan comptable, je me dois d’accepter la décision mais je trouve que c’est très sévère. Je n’ai jamais été remis en question jusqu’ici et cette décision est prise alors qu’on ne m’a pas envoyé le moindre avertissement. C’est évidemment une déception mais je souhaite bon vent à l’équipe qui, je l’espère, retrouvera vite le chemin de la victoire dans une série fameusement plus relevée que l’an passé. »