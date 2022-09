Nos représentants reçus presque cinq sur cinq

Belœil a déroulé à Courcelles. Il s’est contenté de scorer à cinq reprises en loupant beaucoup d’occasions. Chemcedine El Araïchi reste zen. "L’important était de ne pas perdre de points face à ce genre d’adversaire. À 1-1, nous avons accéléré pour nous mettre hors d’atteinte avant la pause. Nous voilà avec quatre points d’avance sur Péruwelz. On a donc déjà un joker d’avance. L’objectif est d’engranger la première tranche le plus vite possible. Ce sera face à des oppositions plus costaudes, ce qui devrait motiver nos joueurs."

Pays Blanc s’est aussi fait plaisir contre Montignies en scorant cinq fois. Valentin Ramser était radieux après la rencontre. "J’étais frustré d’avoir loupé quelques occasions contre Solre. Marquer aujourd’hui fait énormément de bien. Les progrès sont visibles en attaque: on se trouve bien, les combinaisons fonctionnent et la circulation du ballon est bonne. Le score aurait pu être plus lourd tant nous étions au-dessus de notre adversaire dans tous les compartiments du jeu. C’est une victoire importante qui nous permet d’aborder le futur avec sérénité."

Après une petite unité sur six, Molenbaix s’est superbement bien repris. Pourtant, le contexte d’un déplacement à Hornu est toujours spécial, surtout après les tensions du dernier tour final. Charly Vanherpe a prôné le calme face à la tempête. "Nous avons toujours répondu sur le terrain aux provocations visitées. Cela nous a permis d’éviter le doute durant la partie. À la pause, il fallait simplement éviter toute euphorie en étant attentif durant le quatrième quart d’heure. Et les joueurs ont respecté cette consigne à la lettre."

Le marquoir a affiché le chiffre cinq à Pont-à-Celles, au détriment de Luingne. Mais les buts concédés sont trompeurs et ne reflètent pas la prestation du promu. "À 3-2 et alors qu’il restait un quart d’heure à jouer, j’ai pris tous les risques pour arracher une unité", explique Giovanni Seynhaeve. "J’ai délaissé ma défense pour optimaliser la force de mon secteur offensif. Malheureusement, nous n’avons pas su marquer ce petit but alors que l’adversaire profitait des contres pour alourdir la marque. Nous avons perdu mais il y a beaucoup de positif à retenir de cette sortie."