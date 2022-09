"Les petits défauts qu’on avait la saison passée sont revenus, c’est énervant alors qu’on pensait vraiment être lancés. À l’entraînement, on travaille sans relâche les phases offensives mais une fois qu’on est en match, on ne reproduit plus ce qu’on fait bien en semaine."

Les Sang et Or ont en effet manqué d’imagination, de vitesse dans le jeu ; les appels ont été trop peu nombreux et variés que pour embêter une défense de Manage qui jouait dans un fauteuil. Beaucoup trop peu de danger devant la cage de Vanhecke qui ne s’attendait sans doute pas à passer une soirée si reposante.

Quand on regarde les goals inscrits par les Tournaisiens depuis l’entame du championnat – huit ! – on se rend compte que cinq ont été marqués sur des phases arrêtées: penalty de Bellia contre Monceau ; corner et tête de Kaba à Aische, idem pour Piéraert et Boutayebi face à Braine ; enfin, Destrain était lui aussi à la réception du corner de Brouckaert afin de réduire les distances. Bref, seuls Boutayebi (deux fois) et Zanzan ont inscrit un goal sur phase de jeu. On attend le premier goal d’Amury dont on nous a dit le plus grand bien lors de son arrivée. Noah se démène sur le front de l’attaque, court beaucoup mais manque un peu de fraîcheur quand il arrive en zone de conclusion. Coqu devrait aussi apporter un fameux plus mais il n’est pas encore au top de sa condition physique.

On a aussi trouvé les Tournaisiens non pas moins concernés mais incapables sauf en fin de partie de sonner la révolte: "Je vous assure pourtant que l’état d’esprit était positif avant la partie. S’est-on mis trop de pression, martelant qu’il fallait remporter les trois unités ?, se demandait Marvin Ivanof. En première période, ce n’était pas mal mais dès qu’on a pris le but, tout s’est compliqué."

Un soir où rien ne va…

Dernier signe montrant que la soirée n’allait pas tourner en faveur des Sang et or, le penalty commis par Marvin sur cet infernal Descotte qui a donné énormément de cheveux blancs aux troupes de Jérémy Descarpentries en réussissant – lui – à trouver les espaces et y semant la zizanie plus souvent qu’à son tour: "C’était ça où c’était but, pestait encore le défenseur. Je le touche, il n’y a rien à dire. Dommage parce que ce deuxième but nous a encore fait plus mal."

Et comme Gianquinto n’a pas eu le feeling habituel sur le tir de Debauque, l’affaire était réglée. Un soir où rien ne va mais les premiers responsables sont les Tournaisiens. Les résultats de la journée voient encore le classement se resserrer. Chaque match aura son importance et aucun ne sera facile. Le moindre point pris vaudra son pesant d’or.

Le triptyque qui s’annonce sera corsé pour les Sang et Or: Saint-Symphorien, Mons et le Pays Vert, qui a gagné à Aische, et se rapproche à un point, il va falloir jouer serré. Avec l’un ou l’autre changement à la clé ?