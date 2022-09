La Real a su s’adapter pour faire face aux absences

À cinq ou à quatre, c’est solide

Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance pour les Fusionnés qui n’étaient pas au complet dans la capitale. Houzé était suspendu alors que Toussaint était blessé comme la semaine dernière. L’air de rien, c’est les deux tiers du milieu de terrain habituel. Il fallait aussi ajouter l’absence de Jérémy Obin qui va devoir se faire opérer du ménisque. De fameuses tuiles mais les remplaçants ont parfaitement saisi leurs chances. Aligné dans le milieu, Massimo Di Vita a sorti une deuxième grosse prestation de suite. Pour son retour dans le onze, Boubacar Tacko a marqué. Charles Bourlart en a fait de même pour sa première titularisation en championnat. Preuve que le noyau acrenois est large et de qualités.

Le groupe a aussi prouvé qu’il savait facilement s’adapter tactiquement. Le 9 sur 9, après le départ loupé à Jette, était en parti dû à un retour aux fondamentaux des dernières années, avec une défense à cinq. Un système que les joueurs de la Real maîtrisent surtout en présence de Jérémy Obin qui amène la stabilité et l’expérience nécessaires. En l’absence du Français, le trio Delanghe-Milone a remis en place une défense à quatre, soutenue par deux milieux défensifs travailleurs. Une tactique que les coachs avaient déjà expérimentée durant les matchs amicaux et en Coupe. Dimanche, cela a plutôt bien fonctionné. "On a sorti une grosse prestation collective", nous précisait Fabrice Milone. Et c’est vrai que, peu importe la mise en place, le principal reste la façon dont les joueurs l’appliquent. Et avec la confiance engendrée par le 12 sur 12, tout semble plus facile. Puis, preuve qu’Acren est en pleine réussite, Kambala a raté la conversion de son penalty à 1-2.

Grâce à ce départ, le duel contre Dison sera un choc au sommet entre deux équipes comptant 12 points. Une petite surprise il faut l’avouer !