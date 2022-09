Des Leuzois trop déforcés à Molenbeek

En N3C, un coup d’arrêt pour les joueurs d’Olivier Lefebvre qui n’avaient pas les armes pour rivaliser avec leurs adversaires bruxellois. « Nous n’étions que quatre joueurs habituels du groupe de D3 pour ce déplacement. J’ai d’ailleurs dû jouer un peu pour faire souffler certains. On ne s’attendait donc pas à un match facile même si on a réussi une bonne première mi-temps, tant qu’on tenait le coup physiquement. » Au quart d’heure de jeu, le marquoir affichait 2-2 avec deux goals de Canard et Lenoir mais la fin de période allait voir les locaux prendre le large jusqu’à 6-2. « Malgré tout, on a su continuer à jouer le jeu même si ça devenait difficile physiquement au fur et à mesure que le match avançait. Contrairement à nous, ils avaient l’occasion de faire tourner leur effectif et ils en ont bien profité. » Bref, une rencontre à oublier pour les Leuzois qui auront l’occasion de se rattraper vendredi prochain face à un autre club de la capitale : Anderlecht United. Cette fois-ci, le coach devrait récupérer l’ensemble de son effectif, ce qui facilitera les choses. V.F.