Un premier quart décisif

La tension était palpable samedi lors du duel entre Ellignies et Maffle B, deux équipes n’ayant pas encore connu la victoire cette saison. Au terme d’un premier quart de feu (29-4), les locaux ont eu tout le loisir de gérer leur avantage. "On peut dire que ça soulage et que ça fait du bien. Maffle a bien essayé de réagir mais nous avons profité de la largesse du banc pour faire tourner et assurer les trois points. Cette première victoire devra idéalement être confirmée dès le week-end prochain à Leuze", commentait Benoit Devleeschauwer avant d’aller faire la fête.

Dans les rangs visiteurs, David Lechêne était évidemment moins heureux: "Je suis même fâché car tout était dit après le premier quart. On a cherché des solutions et on s’est même rapprochés à seize points à six minutes de la fin mais lorsqu’on défend mieux, on gaspille les offensives. Le manque de respect des consignes est assez frustrant et il est déjà temps de se poser des questions. Il y avait moyen d’aller chercher la victoire mais les joueurs doivent comprendre qu’ils ne doivent pas jouer comme ils le sentent. Jules Gheysen, notre meilleur marqueur, aurait pu être bien mieux alimenté. J’espère qu’on réagira samedi à la JS Dottignies. En tout cas bravo aux joueurs d’Ellignies pour leur belle prestation collective et pour le respect des consignes du coach."