Obigies entame le mieux la partie avec un ballon de Hovine qui fait le bonheur de Samyn après quatre minutes. Baudry et Colin insistent avant que Herseaux ne revienne petit à petit. Spreux écarte un envoi de Marti, Bachely intervient sur la ligne et Monier échoue juste à côté. Une faute sur Schembri permet à Leblond de remettre les équipes à égalité sur penalty à quelques minutes de la pause. Les visiteurs insistent via Schembri et Harduin alors qu’un coup franc de Mezzina frappe la transversale. La chance est passée et Samyn place le ballon relâché par le gardien dans un trou de souris à la 64e. Une perte de balle de Harduin permet à Pottiez de creuser l’écart à la 90e avant un dernier sursaut d’orgueil signé Debailleul mais trop tard. "Je suis déçu mais on a ce qu’on mérite parce que si on n’y met pas le cœur, on ne peut pas jouer le haut. En termes d’envie, d’état d’esprit, certains ne mettent pas ce qu’il faut. Ça parle trop. Il est temps de se remettre en question. Avec trois défaites en six matchs, il faut changer de braquet !", analyse Julien Deconinck.

"Quand on met la mentalité sur le métier, on récolte quatre victoires de suite. Si on joue avec nos qualités en se battant les uns pour les autres, on peut gagner contre les meilleurs. Au contraire d’Herseaux qui a bien joué au foot, nous avons réussi à inscrire nos occasions. Chez nous, le danger peut venir de partout", se réjouissait Fabien Delbeeke.

Isières – Biévène 2-2

Les locaux sont encore dans les vestiaires durant le quart d’heure initial. À la 10e, Harmegnies, à la réception d’un centre en retrait, n’a aucune peine à ouvrir le score. Peu après, une mésentente entre le gardien et un défenseur permet à Ségala de lober le dernier rempart. Après un premier changement, Isières se réveille enfin et à la 21e, Piérart décale Yakassongo qui réduit la marque. Après deux nouveaux changements à la pause, les locaux égalisent d’entrée par Piérart qui voit son centre-tir atterrir dans la lucarne. Isières se procure encore quelques opportunités mais la maladresse locale ou le gardien adverse permet à chaque équipe de garder un point positif.

Etoilés Ere – Ren. Tournai 0-1

"Ere n’avait pas le vent en poupe". C’est sur ce jeu de mots que l’entraîneur local, J. Collie, résumait la non-rencontre de ses troupes en reconnaissant aussi qu’il est temps pour Ere de revoir sa copie. Les visiteurs vont se défendre avec leurs armes en jouant en bloc bas et sur un coup franc à la 25e, Sakanoko se détend pour placer une tête victorieuse. Peu de situations dangereuses en seconde période. Ere n’y arrive pas et Tournai tente d’initier quelques contres mais sans danger.

Anvaing – Montkainoise 2-1

D’entrée, Descamps et Hustache ratent de peu le cadre. A la 18e, Bruyneel devance le gardien, Dendauw prolonge et la balle est sauvée sur la ligne. Le visiteur Mention rate le cadre à son tour puis, sur une passe en profondeur, Duvivier lobe le portier mais une nouvelle fois la balle est sauvée à même la ligne. À la 26e, un corner est repoussé vers Rigaux qui remet dans le rectangle et Bruyneel surgit pour le 1-0. À la demi-heure, le joueur local Hustache reçoit une seconde carte pour rouspétances. Vandervelde sauvera encore un essai de Bruyneel et les visiteurs ratent de peu l’égalisation avant la pause, Tomme expédiant un tir de peu au dessus. Durant le premier quart d’heure de la 2e, Dendauw trouvera le poteau puis le gardien et Duvivier sera trop court pour faire 2-0. Descamps verra encore son envoi sauvé sur la ligne. À la 75e, suite à un coup franc indirect de Rigaux, Descamps effectue un contrôle orienté avant de décocher un tir victorieux. A la 88e, Kain bénéficie d’un "dégagement billard" de la défense locale ; Lefevre en profite pour pousser le ballon de la tête: 2-1. Victoire logique et méritée.

Néchin – Wiers 3-3

Dès la 12e, un centre local est dévié de la tête dans son propre but par un visiteur. Peu après, Deconinck et Berte combinent et ce dernier double la mise. À la 20e, un corner est dévié de la poitrine par un Néchinois dans son but. Néchin galvaude des possibilités franches mais suite à un corner de Lecoustre, Keromest arrive enfin à marquer. Les leaders vont alors peu à peu s’éteindre. Juste avant la pause un attaquant visiteur est accroché et Guillaume convertit le penalty.

Dans une seconde période insipide, on notera, à la 65e, l’égalisation de la tête par Guillaume suite à un coup franc dévié. Néchin ne méritait pas mieux.

Templeuve – Enghien 2-1

Templeuve se crée trois corners rapidement et sur l’un, Mulnard place une tête un rien à côté. Croain l’imitera peu après avant que le visiteur Déotto ne soit contré de justesse par Mulnard. Le jeu reste partagé mais cantonné au milieu. Enghien finit bien et Déotto rate sa reprise devant le but puis Lecomte trouve les gants de Van Cauter. Enghien se montre plus déterminé mais d’un côté comme de l’autre les essais manquent de précision. À la 64e, suite à un corner visiteur, une rapide reconversion offensive locale permet à Andal de se présenter devant Leroy qui a le dernier mot. À peine rentré, Staessens, isolé à droite, arme des 25m. un tir imparable du gauche: 0-1 à la 71e. Templeuve met tout à l’attaque et Dailly voit son lob filer à côté. A la 85e, le rentrant Vandervelde égalise au terme d’un beau mouvement collectif. A l’ultime minute, un triangle de la tête entre J. Vancauter, Dailly et Andal permet à ce dernier de donner une victoire inespérée aux siens car Enghien méritait mieux au terme d’une rencontre rythmée et bien arbitrée par Mr Therain.

Acren-Less. B – Estaimbourg 0-3

"Victoire logique de l’adversaire. On a fourni une très mauvaise première. On a manqué d’engagement et il y a eu un non-respect des courses et des consignes face à un groupe d’expérience, bien en place et qui a su profiter de ses occasions", juge Bryan Losterman. À la 17e, Delval trouve la tête de B.Decarpentrie sur coup-franc. Leva accentue la marque à la 40e, grâce à un assist de Sénéchal. Juste avant le retour aux vestiaires, Oliveira s’interpose sur la tentative de Blairon, trouvé par Rizzo, lui-même servi par un bon débordement de Nkaji. En seconde mi-temps, le passage à trois derrière ne modifiera pas le score malgré un changement de mentalité et plus d’occasions. "Mais on en concède trop, dont beaucoup à cause de bêtes fautes". Dubrulle fixe le score à la 75e sur un coup – franc de Delval.

Hensies – Pays Blanc B 4-2

"Engranger trois points face à une bonne équipe c’est positif. On veut jouer la colonne de gauche", analyse Michel Derouck. Delannoy (2e) répond au but d’ouverture de Stevens (1re). Les Hensitois forcent la victoire en première grâce à un doublé de Gallo. En début de seconde période, ils accentuent le score par Stevens. Dans la foulée, Aneddam voit rouge pour une deuxième jaune. "On ne sait pas pourquoi l’arbitre l’a sanctionné, dit le T1 local. Après avoir eu le match en main pendant une heure, on a tout fermé derrière". Delannoy diminue l’écart à la 85e.