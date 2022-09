Nouveau carton pour l’Union Belœil

Après Le Rœulx, Courcelles a été victime des assauts offensifs beloeilois. Surtout en première période quand les locaux ouvraient le jeu. Ce qu’ils n’ont plus fait en seconde de peur d’être corrigés plus sévèrement. L’Union prenait l’avantage dès la 7e à la suite d’un penalty commis par Gillain sur Renquin parti seul à sa rencontre. La victime se faisait justice. Alors que Belœil cherchait le break, un contre local clôturé par Vandewalle remettait tout en question. Mais la maîtrise du jeu visiteur ne pouvait leur faire craindre le pire. Les hommes de Chemcedine El Araïchi appuyaient sur l’accélérateur en fin de première période et se mettaient à l’abri en un petit quart d’heure via Laï, Henry et Beugnies.

Avec des locaux plus regroupés en défense et des changements côté beloeilois, le marquoir restait plus stable. Il faut souligner que l’Union se permettait le luxe de louper quelques occasions d’alourdir la marque. C’était cependant chose faîte par Laï à sept minutes du terme.