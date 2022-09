La belle idylle ne pouvait pas être éternelle. Invaincu depuis le début de championnat, Moen a connu sa première défaite de la saison. À Waregem, les troupes de Greg Vandenbulcke sont tombées sur un grand Christiaens. L’attaquant du Racing a réussi le bel exploit de claquer quatre buts en une période ! Au classement, il n’y a rien de mal fait pour le KFC qui reste dans le top 5.

Provinciale 2A

D’un quadruplé, on passe un autre mais cette fois du côté de Dottignies. Le RDS a fait le spectacle à la maison grâce à un Guenoune des grands soirs. Il ne lui aura fallu que 52 minutes pour inscrire ses 4 roses. La dernière est l’œuvre de C. Cottenceau.

Provinciale 3B

Un seul match au programme mais quel match ! Car il s’agissait du derby de la vallée de la Lys. Et comme deux fois la saison dernière, il a tourné en faveur de la Jespo. "On a été mené sur un but de Vandenberghe. Ploegsteert est rentré mieux que nous dans la rencontre, détaille Mathieu Dejonckheere, le coach cominois. Ensuite, on a su reprendre le contrôle du ballon. On reprend l’avantage avant de rentrer au vestiaire sur un superbe 2e but. En trois touches, on se retrouve dans l’autre camp. Mon back gauche trouve un coéquipier au centre. Ce dernier va chercher mon back droit qui centre en un temps pour la finition de Verfaillie. Cela prouve que l’on peut faire très mal quand on a du mouvement. Même si cela demande beaucoup d’énergie". Zagula avait égalisé alors que Saigot fera 3-1 en fin de rencontre. "Grâce à ce succès, on prend la tête avec Hooglede. On signe un superbe début de saison avec ce 10 sur 12. Mais on ne doit pas s’emballer pour autant. On doit garder la même envie et le même football. Peu importe l’adversaire en face. Car on a parfois tendance à se rendre la tâche plus dure face à une équipe plus faible. On doit confirmer face à Zillebeke samedi prochain. Ensuite, on aura notre premier gros test avec la réception du coleader".

Provinciale 4D

Houthem a enchaîné une 4e défaite de suite mais les progrès sont indéniables chez les hommes de Thomas Magry. La preuve, ils ont mené pour la première fois de la saison grâce à Behague. Langemark-Poelkapelle, pourtant coleader, a été poussé dans ses retranchements. "On a été meilleur, détaille Thomas Magry. Même le coach adverse l’a reconnu. Mais on a encore une équipe jeune qui doit se faire à cette division".