La Real tient son match de référence - Mais où va s’arrêter Acren ?

Ganshoren avait parfaitement débuté les débats en prenant le jeu à son compte et même les devants au marquoir lorsque Famo s’élevait plus haut que tout le monde sur un corner de Kombi.

La Real se montrait quant à elle dangereuse sur phases arrêtées et parvenait à égaliser juste avant la pause lorsque Bourlart avait bien suivi une reprise de Tacko repoussée par la barre. Un premier tournant dans la rencontre.

Car par la suite, la Real s’est montrée chirurgicale. Les sorties offensives visiteuses faisaient mal à Ganshoren qui pliait sur une frappe de Tacko. Kambala aurait dû rétablir la parité mais manquait la conversion d’un penalty. Un deuxième tournant.

Une spirale plus que positive

Ganshoren était pourtant bien dans le match, construisait bien son jeu mais cela manquait de présence et de tranchant dans la dernière zone. "Nous avons fait un match entier, ça peut-être un match référence en ce début de saison. Contrairement à de précédentes rencontres, nous avons développé un jeu agréable. Je suis également très content de cette mentalité positive qui s’est installée au sein du groupe", se félicite Jean-Luc Delanghe.

Avec cette belle victoire, la Real s’offre un joli 12 sur 15, et même un 12 sur 12, après une rencontre presque parfaite. "Nous avions connu un énorme couac lors de la première journée à Jette, qui s’expliquait par de nombreuses absences. Depuis, l’équipe a bien réagi et nous sommes contents de ce très bon bilan. Nous sommes dans une bonne spirale positive et il est toujours plus agréable de s’entraîner en semaine après une victoire."

Fabrice Milone nous l’avait rappelé en avant-match, Ganshoren restait la bête noire de la Real sur les deux dernières saisons. En trois affrontements, les Camomilles avaient toujours été défaits ! Mais ce dimanche, grâce à une grosse prestation collective, ils ont réussi à inverser la tendance. Le score de 1-3 était à peine forcé, même si les Bruxellois n’ont pas démérité. Et ce qui impressionne plus encore, c’est que les Fusionnés ont enchaîné cette 4e victoire de suite sans Houzé, Toussaint et Obin, trois pions essentiels de leur dispositif. Seule ombre au tableau finalement, la rechute au genou du défenseur central. L’ancien Lillois devra passer sur le billard. Son absence n’est pas encore connue.