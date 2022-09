Harchies-Bernissart se prend les pieds dans le tapis

Au quart d’heure, Delitte tire un coup franc qu’un défenseur dévie dans son propre but. Meslin se montre dominateur et Delneste manque de peu de doubler le score, un défenseur sauvant la balle à même la ligne. C’est 1-0 à la pause. Peu après la reprise, Duhoux élimine l’homme chargé de le surveiller et s’en va tranquillement faire 2-0. C’est alors que Delneste se met en évidence en expédiant un magnifique coup franc aux 25 mètres qui vient se loger dans la lucarne. Un travail d’orfèvre. Bonne combine ensuite avec Delneste, le premier nommé fixant les chiffres à 4-0. On notera un envoi de Minon dans le camp visiteur, bien arrêté toutefois par le gardien.

Quevy A – FC Harchies-Ber. 3-2

C’est peu avant la pause que les locaux vont se porter aux commandes. Une perte de balle en défense est alors bien exploitée par Mairesse. C’est 1-0 à la pause. À la 57e, Pitteno double la mise en menant rapidement un contre. À la 73e, Dieu se montre tout-puissant et fait évoluer la marque à 3-0. Harchies se réveille enfin par la suite et Rotsaert fait 3-1 de la tête sur un service de Florent. Hilélis trouve le poteau sur son puissant envoi. Suite à une faute sur Dufief, Nis fait 3-2 à la 94e. C’est une double frustration qui anime les rangs visiteurs. La première est d’avoir attendu bien trop longtemps avant d’enfin pratiquer un jeu digne de leur rang. La malchance en fin de partie venant encore ajouter de l’effet à cet état.

Belœil B – AEDEC Hyon 0-2

Les locaux auraient dû bénéficier d’un coup de réparation à la 25e pour une faute évidente des visiteurs dans leur rectangle, il n’en fut rien. C’est au contraire Baudelet qui ouvre le score sur l’action suivante. Belœil passe à trois derrière pour le second acte et parvient à dominer son adversaire, sans toutefois réussir à le surprendre. Au contraire, Hyon va doubler la mise suite à un corner bien repris de la tête par M’Pira.

Chièvres – Pommeroeul A 1-1

Diallo trouve le piquet d’entrée de jeu, pas de chance pour les locaux. Alors que Chièvres est bien dans la partie, un corner dans le camp adverse est transformé en reconversion offensive avec l’ouverture du score par Latona à la 26e. Juste avant la pause, Brunin expédie un coup franc que Consiglio coupe bien pour égaliser. Les "Aviateurs" balbutient un peu leur football à la reprise et laissent l’initiative à leurs hôtes. Des visiteurs qui vont se procurer quelques solides occasions en fin de rencontre, Moulin veillant cependant au grain.