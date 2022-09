Après deux loupés de Bourichon, c’est une altercation entre deux joueurs qui va animer les débats. Le visiteur Delneste s’énerve plus que de raison et doit rejoindre les vestiaires après cinq minutes. C’est pourtant Altruy qui va faire 0-1 en transformant un penalty. Bourichon lui réplique dans la foulée et égalise à la 12e. À la 20e, Chelbi isole Lacroix pour le 2-1, tandis que Bourichon y va d’un solo dans la défense (3-1). On s’énerve encore à Rongy et c’est alors le banc qui reçoit sa ration de cartes rouges (2). À la 41e, Chin sert idéalement Chelbi (4-1). Rongy revient au jeu plus calmement mais Bourichon sale encore l’addition à la 56e. Essoufi fait 6-1 à la 74e et Altruy diminue immédiatement les distances. À l’ultime minute, Bourichon lance Moerman qui trouve une fort jolie lucarne.

Béclers A – St. Mouscron 2-0

À la demi-heure, Saucez arrête fautivement Brouillard dans le rectangle. Verhoestraete arrête le coup de réparation. C’est le seul fait notable de la première période. À la 58e, c’est au tour de Thonnard de se montrer fautif sur Deschaumes. Verhoestraete sauve une seconde fois ses couleurs. Brouillard tire ensuite sur la latte du côté hurlu. À la 77e, K. Chotin est arrêté fautivement à la limite du grand rectangle. Cozic expédie le cuir au fond des filets. Des cartons vont être distribués de part et d’autre en fin de partie et alors que les esprits s’échauffent un peu, Plasman s’essaie des 30 mètres et vient doubler la mise.

Ellezelles – Ere-Allain B 1-1

À la demi-heure, suite à un coup franc, Vanderroost s’essaie au but, le gardien repousse mais Neukermans a bien suivi et fait 1-0. Ere se cantonne en défense sur un terrain sautillant ne rendant pas évidentes les différentes combinaisons orchestrées par les locaux. Au retour des vestiaires, Castel expédie un coup franc qui transperce toute la défense et va se loger dans les filets sans que quiconque touche le cuir. Ajaje, Bermejo, Thieffry et Vanderroost vont se procurer de belles opportunités du côté d’Ellezelles, mais le score ne va plus évoluer.

Hérinnes – Péruwelz B 0-4

Suite à une erreur d’inattention, les visiteurs vont rentrer aux vestiaires avec un but d’avance des œuvres de Cara. Après la pause, alors que du côté de Hérinnes on court après l’égalisation, Meziani fait 0-2 à la 60e suite à un penalty commis sur Delcourt. À la 71e, Aline fait 0-3. Les locaux se portant à l’attaque vont encore se faire surprendre par Meziani à la 77e.

Bléharies A – Thumaide A 0-1

Une partie pas vraiment emballante qui voit deux équipes se neutraliser durant le premier acte. Thumaide va dominer après la pause et se créer deux très belles possibilités. Libre trouvera l’ouverture en toute fin de rencontre.

Escanaffles A – Havinnes 1-2

Escanaffles peut s’estimer heureux de rentrer à la pause avec un score nul, Havinnes s’étant montré supérieur. C’est en toute fin de partie que les choses vont évoluer. C’est tout d’abord une faute sur Fernez qui permet à Flamant d’ouvrir le score. À la 89e, Tola est arrêté fautivement dans le rectangle et Moerman égalise. Fernez va trouver les ressources nécessaires à l’ultime minute pour faire basculer la victoire dans le camp de ses partenaires.

FC Tournai B – Pays Vert B 3-1

La cohésion s’installe peu à peu du côté de Tournai et la bonne mentalité des semaines précédentes semble devenir la marque de fabrique. Lekehal va trouver l’ouverture en leur faveur à la 17e. Les visiteurs vont revenir en force après les citrons et Romont va égaliser à la 47e. À l’heure de jeu, Holuigue remet les locaux aux commandes d’une très jolie réalisation. Marquette va inscrire le numéro 3 à la 85e.

FC Luingne B – Esplechin 0-1

À la 4e, un coup franc des 35 mètres est dévié par Hendoux et c’est 0-1. Luingne va bénéficier d’un coup de réparation, Pitot s’interposant avec brio. Pitot sera encore déterminant sur un envoi de Leclercq.

La seconde période sera dominée de la tête et des épaules par des locaux qui vont se heurter à un dernier rempart visiteur en état de grâce. Du côté des locaux, on parle d’un parfait hold-up.