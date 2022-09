Bassilly jouera en N2 l’an prochain

Une semaine après une cruelle désillusion, les Sillyiens ont su faire preuve de caractère. "La victoire et le titre de champion de Belgique étaient mérités pour Aisemont. Mais je suis vraiment ravi que les garçons aient pu finir le travail aujourd’hui. Au vu de nos play-off, qui étaient tout bonnement excellents, la montée est méritée. N’oublions pas, non plus, que nous bouclons la phase classique du championnat à seulement deux points de Steenkerque." Voici donc les "Bleus" face à un fameux défi. "Je dirais même un immense chantier, rigole un des hommes forts du club. Nous nous y attaquerons brique après brique. Bassilly a toujours relevé les défis. Parfois avec une fin heureuse, parfois pas. Savourons d’abord pleinement cette montée, avant de penser à 2023."

Isières monte également d’un étage

Face à Saint-Aubin, qui a remplacé Ollignies à la suite d’une décision sur tapis vert, les Isièrois n’ont, eux non plus, pas connu de grandes difficultés pour empocher le dernier ticket menant à la Promotion. Faciles vainqueurs 13-4 à domicile, les ouailles d’Yves Franconnelle ont tout de même connu un début lutte poussif, hier. "Nous étions menés 4-1, déclare le coach. Et le scénario aurait pu être tout autre si nous n’avions pas stoppé l’hémorragie directement. Samedi, les gamins ont livré la lutte parfaite. Tamis, frappe, tout tournait comme sur des roulettes." Après avoir laissé filer le titre lors de l’ultime journée, les jeunes "Verts" ont signé des play-off de grande facture. "Notre accession en Promotion est méritée. Et nécessaire. Pour que ce groupe puisse passer un palier, nous devions monter d’un échelon." C’est à présent chose faite.

Et le coach sait pertinemment ce qui devra être corrigé dès la saison prochaine. "Avoir plus de caractère. Surtout dans les moments difficiles. Ne pas baisser les bras, mais retrousser ses manches. Ils savent le faire, ils nous l’ont prouvé pas plus tard que cet après-midi." Si Mathéo Maigneau quitte l’équipe (retour à Thieulain), les Athois accueilleront l’expérimenté Marc Donnez dans leurs rangs. "Notre esprit de famille sera notre force. J’encadre une équipe dans laquelle évoluent deux de mes fils, plus le fils de Christophe Monnier, qui est un ami d’enfance. Et Marc fait aussi partie de cette grande famille. Nous connaissons les gamins leurs baptêmes respectifs, nous devrons donc pas passer par une phase de transition. Et cela nous servira aussi à resserrer les rangs dans les moments plus difficiles".