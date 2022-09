Un nouveau titre européen pour Robin Sottiau

Mais où va s’arrêter Robin Sottiau ? Déjà quatre fois champion d’Europe, et une 3e place en 2016, l’Harchisien a rajouté un titre suprême vendredi à Bilbao. Engagé en 30-34 ans, il a bouclé le kilomètre de nage et les cinq de course à pied en 28’51 (10.55 dans l’eau, 17.17 sur la route et 40 secondes de transfert). "Malgré le contre-courant et les vagues, j’ai su gérer la natation et la course. C’est incroyable de revenir comme cela après une longue blessure il y a onze mois. Merci à ma compagne pour tout son soutien ", a détaillé le champion.