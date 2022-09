Tournai battu pour la première fois dans un match à oublier

Comme le dit justement Marvin Ivanof "On aurait pu attaquer vingt ans, on n’aurait pas marqué !" On retiendra quand même la belle reprise de Destrain sur le corner de Brouckaert à la 93e pour réduire les distances. Preuve que le noyau est de qualité puisque les remplaçants se sont signalés. C’est le point positif de la soirée car pour le reste, les mines étaient très longues à la sortie des vestiaires après un match à oublier. Zanzan repositionné au milieu du jeu pour Kaba – Marigard retrouvant le flanc – Thambwe reprenant le rôle de Gue, tels étaient les aménagements apportés par Jérémy Descarpentries pour rééquilibrer l’équipe suite aux suspensions.

Les quatre attaquants n’y changent rien

Même si Amury échoue à côté au quart d’heure, on ne note aucune occasion tournaisienne – Amury aurait pu en avoir une grosse mais il glisse – alors que Manage alerte Gianquinto via Depril qui récupère un ballon perdu par Zanzan. Papassarantis expédie son coup franc à côté et se blesse par la même occasion. La possibilité la plus nette échoit à Scohy à la réception d’un centre de Mathieu à la 38e. Idéalement placé, il expédie son ballon au-dessus ! On peut déjà tirer l’échelle pour la première période.

Les Sang et or étrennent leur nouveau maillot mais n’y font malheureusement pas honneur: trois minutes après le retour des vestiaires, Descotte – poison pour les Tournaisiens – se joue de Dassonville et Gianquinto doit s’employer sur la reprise de Depril. L’avertissement n’est pas compris et l’ouverture du score tombe logiquement pour Manage: Gianquinto sauve un tir de Diotavelli mais Depril a bien suivi et termine dans le plafond à la 53e. Neuf minutes plus tard, Ivanof accroche Descotte qui avait échappé à tout le monde et Debauque transforme le penalty. Gianquinto ne touche même pas le ballon, c’est dire si la soirée est mauvaise…

Tournai achève la partie avec quatre attaquants mais ça ne change pas grand-chose puisque Gianquinto détourne un essai de Debauque avant de voir Descotte le chatouiller, l’envoi de Depril étant contré. Ce n’était vraiment pas la soirée des Sang et or qui voient le classement encore se resserrer…

Si on pouvait parler de stress lors du match inaugural contre Monceau, pas question de ça ici après quelques semaines de compétition. Tout le monde se posait des questions sur le pourquoi du couac, Jérémy Descarpentries le premier: "On savait que le match allait être compliqué et il l’a été. Dans l’animation offensive, on a manqué de mobilité. Il y avait beaucoup plus d’envie chez eux que chez nous. Pourquoi ? Franchement, je ne sais pas. On avait pourtant bien insisté sur l’importance de gagner ce match pour rentabiliser le point pris à Schaerbeek".

On ne peut pas dire que les Sang et or n’aient pas essayé mais on a senti directement qu’ils auraient beaucoup de difficultés à atteindre l’objectif. "On a manqué aussi de complémentarité dans le jeu malgré quelques séquences intéressantes en première période surtout quand on y mettait de la vitesse", continuait le coach tournaisien qu’on a très souvent entendu exhorter ses troupes à jouer vers l’avant tout en voyant quelques secondes plus tard une passe vers l’arrière: "Le porteur du ballon n’avait pas de solution pour donner sa balle, ceci explique cela".

Contrairement aux autres semaines, on n’a pas non plus senti l’esprit de révolte qui aurait fait beaucoup de bien si ce n’est en fin de match avec la montée de Brouckaert et Destrain qui ont eux essayé de secouer le cocotier: "On prend le premier but bêtement, ça ne doit jamais arriver et on n’a jamais su relever la tête pour surmonter ce coup du sort", concluait un entraîneur qui aura pas mal de boulot en semaine pour ramener ses troupes sur le droit chemin du succès…