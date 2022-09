Ogy est sauvé: « On a fait le job ! »

Le capitaine a entièrement raison. Et il préférait très logiquement conserver le positif des dernières luttes. Notamment les deux rondement menées face à Sirault. "On savait que la plus importante était celle de samedi. Surtout vu la disposition du terrain de Sirault. On l’a très bien débutée même si on sait encore fait un petit peu peur. À 11-2, 40-0, on n’a pas su conclure… On a encore laissé quelques jeux à l’adversaire alors qu’on aurait pu tuer tout suspense".

Faire taire les critiques

Malgré tout, grâce au 6-13 infligé, il ne restait que 7 jeux à faire à la maison ce dimanche. "Mais on a joué comme si on devait gagner. Car se concentrer sur les sept jeux à faire aurait été la pire erreur à commettre. On sait encore fait une petite frayeur en nous laissant rejoindre à trois partout. Mais on a ensuite bien géré pour atteindre l’armure et le maintien. Puis, je dois avouer que pour ma dernière, je voulais à tout prix terminer par une victoire". C’est fait sur le score de 13-6 à nouveau. Maxime peut dès lors profiter de sa retraite en ayant le sentiment du devoir accompli.

Ce double succès permet aussi de casser certains raccourcis faciles qui avaient plu sur Internet. "On a lu que les joueurs n’en avaient plus rien à faire parce que presque tout le monde partait, rappelle Julien Masure, blessé mais présent sur le côté lors de chaque lutte. Mais on a fait le travail jusqu’au bout. Cela peut même engendrer quelques frustrations car on termine sur 7 victoires et une défaite. Si on avait joué comme cela en pleine saison, on aurait parlé de nous en play off et pas pour la descente". Le cordant est un bon exemple de la mentalité qui a animé les Lessinois durant cette fin de saison stressante. Frappé par une hernie, il aurait pu rester sagement chez lui. Surtout avec le temps de chien des derniers week-ends. "Mais ce n’est absolument pas dans ma mentalité. J’avais besoin d’être proche du terrain et des gars. J’ai même essayé de jouer la semaine dernière. Mais la douleur est bien trop forte". Pour cause, le pelotari n’a pu trop faire la fête ce dimanche. Il rentrait dès lundi 7h à l’hôpital pour son opération. On en profite déjà pour lui souhaiter un prompt rétablissement et pour le remercier de sa disponibilité chaque week-end pour nous livrer ses analyses. Car tous les pelotaris n’ont pas la même facilité que lui à répondre à son téléphone.

Un effectif presque neuf en 2023

Désormais, chacun peut se tourner vers la prochaine saison. Pour la plupart, ce sera sous de nouveaux cieux. Si Maxime Ghislain met un terme à sa carrière, Aurélien Bracke prend la direction de Maubeuge. Julien Masure et Maxime Daubechies seront toujours équipiers. Mais à Baasrode désormais. Enfin, Maxime Gerard rejoint Ninove en N2.

C’est donc un tout nouveau cycle qu’il faudra lancer à Ogy. Seul Mathias Goossens connaîtra la maison. Il sera accompagné par Jordi Van der Stricht (Hamme-Zogge), Siméon Van Stalle (Tourpes), Santini Flores (Kastel) et Jonas Verkoelen (Ninove).