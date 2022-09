L'Estudiantes Tournai est tout proche d'un premier succès

Trois succès pour Houthalen, aucun pour Tournai. C’est dire si le rapport de force était à l’avantage des visités samedi soir. Et le début de match permettait de le vérifier. Portés par Follon, auteur d’un triplé, les Limbourgeois s’envolaient rapidement à 7-1. Mais c’était le moment choisi par l’Estu qui réduisait le score grâce à des roses de Mwamba, Maamir, Haouari et Voglaire (NDLR: Rosier avait égalisé à 1-1). Jusqu’à la pause, l’écart restait serré. Les visiteurs revenaient même à 10-9 puis 16-14 avant de rejoindre le vestiaire à 17-15. Après un réveil tardif, ils avaient réussi à revenir dans le coup. Il ne leur manquait alors qu’une chose: prendre une première fois l’avantage. "Le début était très mauvais. On n’est pas rentré dedans. Il a fallu prendre un temps mort pour secouer tout le monde. On a su revenir. À la pause, on était deux buts derrière. Cela restait intéressant", détaille Romain Poix à froid.

« On voit qu’il y a du répondant »

Malheureusement pour les Estudiantins, le retour sur le parquet était aussi mauvais que l’entame. "On reprend un 5-0 d’entrée. Quand tu encaisses un 12-1, si on cumule les deux mauvaises périodes, c’est presque impossible de gagner. Surtout face à un tel adversaire. Mais je retiens avant tout que l’on n’a pas perdu pied et qu’on s’est battu jusqu’au bout pour finir à moins 5 seulement".

Si on excepte le résultat, Tournai a livré une bien meilleure prestation. Plusieurs supporters ou suiveurs réguliers du club le reconnaissaient à l’issue des débats. "On a joué notre jeu. On a offert moins de cadeaux à notre adversaire. On perdait moins de ballons et forcément, on laissait moins de contre-attaques. Je pense qu’Houthalen ne s’attendait pas à une telle prestation. Reste désormais à corriger nos mauvaises entames. Car c’est cela qui nous met dedans. Avec une défaite, je ne peux pas dire que l’on tient notre match de référence. Mais on s’en approche. C’était important de se rassurer avant le gros mois d’octobre qui nous attend".

Autre point positif, le coach a pu compter sur un groupe des plus solidaires. "On n’était pas au complet. On a perdu Valentin Dassonville après 10 minutes sur blessure alors qu’on pensait le faire jouer plus. Merlin Rosier a rapidement été pris en individuel. Il ne pouvait donc pas avoir le même impact que d’habitude. Mais à partir de là, d’autres comme Adrien Voglaire ou Benjamin Becquet ont pris leurs responsabilités. Le banc a aussi répondu présent. Cela prouve que l’on a du répondant".

Reste à transformer ces bonnes intentions en succès. Ce sera peut-être dès la semaine prochaine à Hubo Handball, une équipe qui n’a gagné qu’une fois jusqu’à maintenant.