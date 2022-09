Des Hurlus intraitables une fois lancés

Après une saison loin de leur base, les Dauphins Mouscron ont enfin retrouvé leur piscine et leur public samedi soir. Et qui plus est pour un petit derby face à Courtrai. Une rencontre qui débutait avec une minute de silence en hommage d’Alain Solle, un fervent régulier du RDM.

Dans l’eau, les Hurlus connaissaient un départ difficile, même si Quoirez ouvrait les réjouissances. Nel égalisait avant que Croquet redonne l’avance. Mais entre-temps, Courtrai avait touché du bois à plusieurs reprises alors que Lepoint prouvait encore qu’il est l’un des meilleurs derniers remparts du royaume. "Comme la semaine dernière, on a connu un départ difficile, détaille Clément Croquet. C’était 2-1 à la fin du premier quart. On aurait pu se libérer plus vite. Courtrai aurait même pu passer devant. On va devoir travailler cela dans les prochaines semaines".

Mais une fois lancés, les hommes de Gabo Gallovich étaient tout simplement inarrêtable. Dans le second quart, Quoirez, Zaoui et Reinquin donnaient un avantage qui sera décisif. D’autant que derrière, les locaux n’encaissaient pas. La suite, c’était une gestion tranquille avec une alimentation régulière du marquoir. Même s’il y avait certainement la possibilité de marquer un peu plus. "Au niveau de la défense, Tom (Lepoint) et ses hommes ont fait du très bon travail, félicitait le coach. On est content de prendre les trois points et de lancer idéalement notre championnat. Mais on sait aussi que le chemin est encore long. Offensivement, on doit encore progresser. On gère mal quelques contre-attaques, quelques dernières passes… La préparation a été très difficile. On n’a pas encore la vivacité nécessaire. Mais c’est logique si tôt dans la saison".

Nouveau venu dans l’effectif, Clément Croquet allait dans le même sens que son entraîneur. "On commence à avoir des automatismes. On effectue beaucoup de matchs amicaux pour cela. Cela vient au fur et à mesure. On espère qu’une fois que tout sera en place, on sera partie pour dérouler tout le reste de la saison", détaille celui qui découvre le championnat belge avec plaisir après avoir connu l’élite en France. "J’avais un ami belge à Tourcoing qui m’en avait parlé positivement. Et je confirme qu’il y a un bon petit niveau".

Pour leur première à la maison, les Dauphins nous ont paru plus fort que la saison dernière. Mais Gabo Gallovich préférait tempérer. "Une saison n’est pas l’autre. Je ne veux pas comparer les effectifs. On sait que l’ambition de la direction, c’est de faire le doublé. Mais on ne doit pas se mettre de pression et jouer comme on sait le faire".