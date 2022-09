« Savoir répondre au duel physique et presser haut »

Malory, une demi-heure de jeu en quatre matches, c’est une grande première pour vous ?

Une situation tout à fait inédite, en effet, que ce temps de jeu peau de chagrin. À moi de travailler, de montrer que je dois être dans les quinze, puis espérer me faire une place dans le onze de base. Pour le moment, l’équipe tourne bien et le collectif doit primer. Ça nous réussit !

Vous attendiez-vous à jouer si peu finalement ?

Non, même si je savais que le coach avait ramené de la concurrence en milieu de terrain. Jeune ou plus âgé, personne ne peut être assuré d’avoir sa place. Tout le monde a fait un bon début de saison et l’entraîneur a dû faire des choix. C’est la loi du foot. Il faut accepter cette concurrence. Le point positif, c’est qu’elle est saine. On s’entend tous très bien. Dans de telles circonstances, chacun est juste contraint de se surpasser.

Vous pouvez jouer dans le rôle de Kaba, Boutayebi et Bellia. Sont-ils pour le moment supérieurs à vous ?

Comme le dit Jérémy Descarpentries, tout le monde est à niveau. Il a essayé de trouver le meilleur équilibre. J’aimerais avoir un meilleur ratio évidemment, surtout que je peux jouer aux trois postes, mais comme le dit l’adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce qui fait la différence actuellement, c’est qu’Alpha, Enzo et Mohamed ont le facteur confiance. J’ai disputé deux matches complets avec la P3, inscrit deux buts – certains de mes équipiers m’ont d’ailleurs charrié –, mais avec tout le respect que j’ai pour l’équipe, ce n’est pas le même niveau. Oui, j’ai marqué, mais ça me fait une belle jambe ! J’attends ma chance impatiemment en continuer à bosser. Physiquement, je n’ai jamais été aussi bien, les tracas physiques ont disparu. Mentalement par contre, c’est un peu difficile mais c’est ainsi.

La suspension de Kaba, c’est votre heure qui sonne, non ?

J’espère aussi mais en toute honnêteté, je ne peux pas répondre à votre question, parce que les solutions sont nombreuses. Mon avantage, c’est peut-être de bien connaître notre adversaire. Mon expérience me permettra, je l’espère, d’apporter ma pierre à l’édifice. Je ne vais pas être gourmand: si je suis dans les quinze, ce ne sera pas mal ; la cerise sur le gâteau serait une présence dans le onze.

Puisque vous y étiez, un petit avis sur le 0-0 à Schaerbeek ?

Il y avait la place pour aller planter un ou deux buts mais dans nos temps forts, on n’a jamais su mettre la dernière passe. Dans la période moins faste, on n’a pas profité du temps qu’on avait sur les récupérations hautes. Ce qui est différent par rapport à l’an passé, c’est la force collective. On a tenu à dix contre onze.

Manage, Symphorinois, Mons et le Pays Vert: dans un mois, on y verra plus clair sur les potentialités de l’équipe…

Absolument ! Des matchs importants à ne pas prendre à la légère. Manage et Saint-Symphorien sont des équipes embêtantes ; Mons et Ath ont changé d’entraîneur et vont se reprendre. David Bourlard va amener rigueur et impact. Même si l’on a encore une grosse marge de progression dans tous les secteurs – physique et tactique –, je sens bien l’équipe. Tout le monde est à l’écoute et concentré à l’entraînement.

Quatre sur six à domicile et à l’extérieur: vous y allez franco partout !

On ne calcule pas, conscients de nos qualités. Le petit plus cette saison, ce sont bien les joueurs d’expérience qui apportent leur vécu aux jeunes avant les matches.