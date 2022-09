Samy Labreg, le retour de l’enfant prodigue

Un derby qui doit servir de confirmation au succès ramené d’Eeklo ! Ce n’est pas Samy Labreg qui est là pour contredire, lui le Hurlu rentré cette saison au bercail après quatre années passées sous les couleurs courtraisiennes. "À domicile, on se doit de gagner, contre n’importe qui vu nos ambitions, note Samy Labreg qui émet néanmoins une réserve. Je suis d’accord pour dire que sur papier, on a une très belle équipe mais c’est dans l’eau que ça se joue. Je sais que ce n’est pas le genre de la maison de toute façon, mais il faudra se méfier de pas mal d’équipes: Malines en champion sortant, Anvers qui est toujours là, La Louvière qui a bien recruté et Tournai qui a un groupe jeune, renforcé et qui ne cesse de progresser."

Pas de Courtrai dans la liste ? "Ah si, bien sûr ! Même s’il a perdu son premier match de la saison (NDLR: face à Tournai) , le KWK sera à prendre au sérieux. De la composition de sa première rencontre, il y a deux nouveaux éléments, dont le gardien d’Eeklo. Sinon, par rapport à l’an passé, il n’a rien perdu !"

Ah si, il a perdu Samy Labreg. Une grosse perte ! "C’est vous qui le dites… Franchement, durant mes quatre saisons là-bas (NDLR: dont deux quasiment blanches pour Covid) , je n’ai pas été très bon. Pas mauvais non plus mais pas bon ! Je n’ai pas été exceptionnel… Jamais au niveau que j’aurais dû être pour réellement aider l’équipe."

D’où ce retour à Mouscron ? "Je suis revenu car j’avais l’impression de ne plus évoluer. Au contraire, je sentais que je régressais. Et de ma faute ! Je n’ai jamais su jouer le jeu que je voulais. J’étais venu à Courtrai pour jouer le top et gagner un trophée. Si je suis passé tout près avec une finale de Coupe, je n’ai jamais senti que je pourrais remplir mes objectifs. Et il était plus simple de revenir au RDM."

Le club de sa ville, là où il a été formé ! "Chaque année, il venait aux nouvelles. Là, c’était le bon moment de rentrer, confie Samy qui a tout de suite retrouvé ses marques, buteur à trois reprises à Eeklo. Ce qui ne veut rien dire vu mes ratés. Trois buts, ce n’est que beau sur papier car en réalité, ce n’était pas top mais c’était aussi vrai pour toute l’équipe. On voit qu’il y a encore des automatismes à trouver. Ça va venir et quand ce sera le cas on sera vraiment très costaud", concède le joueur de 26 ans dont l’équipe va retrouver son bassin en match officiel neuf longs mois après sa toute dernière apparition.