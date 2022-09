Le calendrier est ainsi fait, les Tournaisiens joueront beaucoup à domicile au cours des premières journées. Enfin, on s’entend bien, la piscine de l’Orient étant fermée, à domicile, c’est une façon de parler, La Louvière étant devenue la nouvelle maison des garçons de Sam Gomez. Dans une semaine, ils recevront La Louvière à… La Louvière, puis enchaîneront avec la réception d’Ostende, leur premier duel en déplacement étant fixé au 15 octobre, jour de derby à Mouscron.

Avant celui-ci, combien de points auront engrangé les Tournaisiens ? "Idéalement, les douze en jeu, répond leur coach qui nuance toutefois assez vite. La Louvière sera quand même un sacré test et pas sûr, vu ses transferts, qu’on puisse être désigné favori. Mais c’est le genre de rôle qu’on aime bien endosser."

La preuve samedi dernier en ouverture de saison face à Courtrai battu 12-9. "On a eu le match en main de bout en bout. On a juste peiné à tuer la partie, à mettre au fond les occasions qui auraient permis de filer à 11-5 au lieu de voir revenir Courtrai à 9-8." Mais Tournai a alors fait du Tournai. "Dans le sens où, via la jeunesse qui nage fort, via notre vivacité, notre vitesse, on a atomisé physiquement Courtrai qui était mauve. Une belle entrée en matière qui montre que dans la gestion, on a passé un cap. À confirmer face à Tielt." Qui a pris une claque face aux Loups: 20-4 ! "On ne peut envisager autre chose que la victoire. Je récupère en plus Keunebrock, ce qui permettra de jouer l’alternance avec Sidhoum au pivot."