Pour sa première titularisation à Acren, Massimo Di Vita y est allé sans pression

À son niveau, Massimo Di Vita espère vivre une expérience similaire. Cantonné au banc de touche depuis le début de saison, il a remplacé au pied levé Julien Toussaint, préservé à cause d’une gêne, lors de la réception de Waremme. Résultat, un match abouti pour le nouveau venu, un penalty arraché dans les dernières secondes (NDLR: et conclu par Koné) et une 3e victoire d’affilée pour un groupe acrenois qui repart sur les mêmes bases que la saison dernière malgré les changements apportés.

Massimo, comment réagit-on quand on apprend sa 1re titularisation à l’échauffement ?

À l’entraînement vendredi, les coachs m’avaient déjà dit de me tenir prêt car Julien ressentait une gêne. S’il avait un souci, c’était à moi de prendre sa place. Ce qui a été confirmé juste avant la rencontre. J’ai fait le maximum pour me mettre dans ma rencontre. Pas le choix de toute façon.

Quand on peine à quitter le banc, on se doit de saisir chaque opportunité.

C’est ce que je me suis dit. Même si je ne jouais pas à mon poste de prédilection. J’étais dans le milieu alors que je suis plus un flanc défensif habituellement. J’avais joué une fois là en préparation et cela n’avait pas été exceptionnel. Mais ici, j’ai pu compter sur l’aide de mes coéquipiers. Pato (Sangaré) et Jérémy (Obin) m’ont énormément guidé. J’ai essayé de saisir ma chance en faisant preuve de caractère.

Et cela a plutôt bien fonctionné avec un match plein et ce penalty obtenu en toute fin de rencontre…

J’ai bien senti le truc (sourire). Je pars de loin pour mettre le pressing car je sens que le défenseur hésite. Il pensait à un hors-jeu de Sekou et attendait un coup de sifflet. Je parviens alors à me glisser et le gardien me touche. C’était le moment de le faire si on ne voulait pas concéder le nul. Cela fait plaisir d’être décisif pour une première. Les coachs et mes coéquipiers m’ont félicité pour mon match.

On imagine que vous désirez enchaîner maintenant.

Je ne cache pas que ce n’est pas facile de se retrouver sur le banc depuis le début. Heureusement, on a un staff qui parle énormément et qui explique ses choix. J’espère pouvoir enchaîner. Mais je sais aussi que si Julien est de retour, c’est un homme très important dans le dispositif. Quoi qu’il arrive, je respecterai la décision des entraîneurs.

C’est grâce à l’un d’eux que vous êtes arrivé à Acren.

J’ai connu Jean-Luc Delanghe lors de mon passage à Rebecq. On s’apprécie car on a tous les deux des caractères forts. La saison dernière, il a repris contact avec moi. On a discuté avec le staff et la direction. On a vite trouvé un terrain d’entente.

Vous avez ensuite joué les agents pour un coéquipier.

Cela a duré 20 minutes (rires). Les responsables m’ont dit qu’il cherchait encore un défenseur central. J’ai proposé Bastien Yondjouen qui était avec moi à Rhode-Saint-Genèse car je trouve que c’est une machine au gros potentiel. Pour l’instant, ils ne semblent pas regretter.

Pourquoi avoir fait ce choix de la D3 la saison dernière alors que vous étiez en D2 ?

Je sortais de deux saisons blanches. L’une pour blessure, l’autre à cause du Covid. Je sentais que Rebecq n’allait pas me donner beaucoup de temps de jeu alors que j’en avais besoin. J’ai décidé de descendre d’un étage et ce fut le bon choix malgré la descente en P1. Car à titre personnel, j’ai pris beaucoup de minutes et j’ai pris plaisir sur les pelouses. Pour le collectif, cela a été plus difficile. Certains faits nous ont empêchés de nous sauver. Pourtant, le potentiel était bien présent. La preuve avec Bastien et moi qui allons en D2. On n’est pas les seuls. Plusieurs coéquipiers ont aussi rebondi en nationales.

En plus de Bastien Yondjouen, Massimo connaissait aussi "Florimond Smars que j’ai croisé à Rebecq et Max Baelongandi avec qui j’ai joué chez les jeunes de Charleroi. J’avais quelques autres connaissances dans le groupe. Et les autres m’ont super bien accueilli. Acren travaille encore un peu à l’ancienne, dans une ambiance très familiale. Cela me plaît. C’est ce que j’avais connu à Rebecq à l’époque".

Le flanc droit de formation se sent déjà bien intégré dans un noyau qu’il voit faire de belles choses. "La différence entre notre départ loupé et nos trois victoires de suite, c’est l’organisation. Cela manquait lors de notre première sortie. Mais c’était logique aussi car il y a eu pas mal de variations à l’entre-saison. Le retour de Jérémy Obin nous a fait énormément de bien aussi. C’est le patron. De l’extérieur, on l’entend beaucoup. Et je peux vous assurer que c’est très important pour nous sur la pelouse".

Auteurs d’un joli 9 sur 9, les Camomilles ne veulent pas en rester là. "On a beaucoup de gagneurs dans le groupe. On veut remporter le plus de matchs possible ! Mais on ne se prend pas la tête non plus. On ne veut pas se projeter à long terme. On avance sans se mettre de pression. C’est comme cela qu’on est meilleur".