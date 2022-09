Ogy peut encore se sauver: "On doit saisir cette ultime chance", assure Maxime Ghislain

« Se méfier d’un Sirault très motivé »

Au point que dans une saison classique, Ogy serait déjà descendu en Nationale 2. Mais les play down leur ont offert une dernière chance de se sauver. C’est même presque passé de manière directe. "Pour cela, il aurait chaque fois fallu prendre les trois unités contre Hamme-Zogge. Mais la lanterne rouge a parfaitement joué son rôle contre nous. Les seuls Wallons… Mais c’est le jeu. On a fait le principal en l’emportant 13-12 sur le fil samedi dernier. Cela nous a permis d’avoir une chance de jouer cette lutte décisive contre Grimminge pour accéder au barrage. Car on savait que c’était fini pour le maintien direct. On a su gagner une ultime chance de se sauver. À nous de la saisir désormais".

Ce sera samedi et dimanche face à Sirault. Une équipe qui a causé pas mal de soucis à Tourpes le week-end dernier. "On s’attend à un Sirault qui va jouer le coup à fond. Ils viennent de quitter la N1 et veulent certainement la retrouver au plus vite tant c’est dur de monter quand on reste dans les séries inférieures. On devra être vigilant, surtout là-bas. Car c’est un terrain très particulier. Avec sa descente, il privilégie les grands frappeurs. Et cela a été une de nos faiblesses cette saison. On ne s’est pas montré assez régulier sur la longueur. Mentalement, on ne devra rien lâcher. Même en cas de résultat négatif. Car cela peut aller tellement vite en balle pelote".

« Se sauver pour remercier le comité »

Pour se sauver, Ogy devra retrouver le niveau de jeu qui fut le sien à Gaalmarden il y a quinze jours. "Ce fut sans conteste notre meilleur match de la saison. On l’emporte 3-13 car pour la première fois de l’année, on a réussi à être tous à notre niveau en même temps. On doit vraiment se baser là-dessus. Mais on a vu cette saison, très bizarre, qu’on ne savait jamais vraiment le niveau que l’on pouvait avoir entre chaque lutte… On fait avec les armes qui sont les nôtres pour l’instant".

Mais s’il y a un point sur lequel on ne peut douter, c’est que Maxime Ghislain et ses troupes seront au maximum de leur motivation. " On entend et lit déjà que la situation ne nous touche pas ou peu parce que la plupart changent de club la saison prochaine (NDLR: Julien Masure et Maxime Daubechies rejoignent Baasrode alors Maxime Ghislain prend sa retraite). Mais je peux vous assurer que l’on donne le maximum pour garder Ogy au niveau qu’il mérite. On le doit bien au comité qui s’est décarcassé pour nous durant toute la saison. On a rencontré tellement de difficultés pour monter qu’on ne veut pas retourner à l’étage inférieur.

Pour prouver la motivation qui est la nôtre, je mettrai en avant l’attitude de Julien Masure. Il était prêt à remettre son gant alors qu’il souffre d’une hernie. Mais la douleur est bien trop grande et les derniers examens prouvent qu’il doit subir une intervention au plus vite. Malgré cela, il est présent à toutes les luttes. Depuis le côté, il nous encourage et nous conseille. Il prend son rôle de coach très à cœur. Et cela nous fait beaucoup de bien ".

À l’image d’un Renaud Raguet (Isières) ou d’un Ryan Sauvage (Kerksken), Maxime Ghislain rangera son gant à l’issue de la lutte de dimanche. Une autre trentenaire qui laissera un sacré vide dans le monde ballant. "La raison est certainement la même que les autres. À 36 ans, j’ai envie de passer plus de temps en famille. Je connais beaucoup de personne dans la balle pelote, dont mon parrain Philippe Gossuin, qui ont exprimé des regrets à la fin de leur carrière. L’air de rien, on passe à côté de beaucoup de moments. J’ai une fille de sept ans et un garçon qui vient d’arriver. J’ai envie de profiter avec eux. Il y a un moment pour tout. Et celui de ranger mon gant est arrivé. Mais avant cela, je veux à tout prix finir sur une bonne note. Enfin… Sur la moins mauvaise ! Car je n’imaginais jamais me retrouver en telle position avec Ogy".

Un club qui lui a proposé de rester affilié pour la saison prochaine au cas où. Ce que le capitaine a refusé. "D’autres clubs m’avaient proposé de ne jouer que les luttes et de ne plus participer aux tournois. Mais cela ne m’intéresse pas. Car si je m’implique, c’est à 100% ou pas du tout. Rester comme 7e homme, cela peut-être à double tranchant. Si je passe à travers, on va me dire que je n’ai plus le niveau et que j’avais bien fait de stopper. Si je joue bien, on va insister pour que je reste. Comme je l’ai dit, il y a un temps pour tout. Et ma carrière en Nationale 1 s’arrêtera dimanche ".

Si le grand milieu précise en N1, ce n’est pas pour rien. "Qui sait dans quelques années ? Si, avec des amis, on décide de recréer une équipe dans les divisions inférieures, pourquoi pas ? Car là, on peut être 7 ou 8. Cela implique moins de responsabilités. Mais la présence chaque semaine, ce n’est plus possible pour moi. Toutefois, je n’arrête pas le sport pour autant. Ça, c’est tout simplement impensable !"