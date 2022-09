Nouveau challenge à l’OTT et au VPC

La saison dernière, les dames de l’OTT étaient restées en tête de la P2 durant quasi tout le championnat. Malheureusement, la défaite face à Binche lors de l’ultime journée les avait privées d’un titre revenu à Péruwelz. Montées malgré tout comme meilleures deuxièmes, elles n’auront pas les mêmes ambitions un étage plus haut. "On visera le maintien en premier lieu, confirme Laurie Goffette, toujours entraîneur-coach. Comme le groupe a été profondément modifié par rapport à l’an passé, on va s’adapter aux circonstances. Suite au scratch de notre promotion, cinq filles de l’équipe de Thomas Dieu ont rejoint un effectif qui s’est étoffé aussi par trois arrivées, les sœurs Fay et Marine De Craeye. J’ai donc un noyau de 14 joueuses. C’est peu dire que j’aurai le choix pour composer les six de départ. Il y aura de la concurrence à tous les postes. Tant mieux ! Dommage toutefois que je ne puisse pas compter en début de saison sur Margaux Dufour, qui se plaint de la hanche. Elle devrait être opérationnelle au moins pour le second tour. Sur papier, on semble bien armées pour vivre une saison tranquille. Mais la sauce doit prendre ! Je dois avouer que la préparation n’a pas été parfaite. Et qu’on a plus perdu que gagné ! Ceci dit, on a joué la plupart du temps contre plus fort, des promotions surtout. On débute samedi à 20 h 45 au stade Jules Hossey contre Farciennes. Un adversaire qui vient de perdre à Charleroi. Et pour le battre, il faut améliorer deux aspects dans notre jeu. Le premier, c’est la communication. Les filles sont très timides et à part Lindsay Motte, ça ne parle pas beaucoup sur le terrain. Il y a encore trop d’hésitation en réception et en relance. Le deuxième point à travailler, c’est le fait qu’elles aient du mal à lire le jeu adverse et que notre relation bloc-défense s’en ressent. Cela devrait s’améliorer avec le temps et les matches qui vont s’enchaîner."