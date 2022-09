L’Europe à Mouscron

On vous l’avait déjà annoncé il y a huit jours mais le programme est désormais connu : voici ce qui vous attend en fin de semaine prochaine à la piscine des Dauphins à Mouscron avec le club français de Tourcoing qui y jouera sa poule qualificative de Ligue des Champions. Cela débutera le jeudi 29 : 18 h, les Danois de Kastrup joueront les Bosniens de Banja Luka ; Tourcoing jouera face au Portugais de Guimaraes à 20 h 30. Vendredi 30, à 9 h, Kastrup se mesurera aux Grecs de Panionios ; à 11 h 30, place à Tourcoing-Banja Luka ; à 16 h, ce sera Kastrup-Guimaraes ; à 18 h, Luka-Panionios. Samedi 1er octobre, à 15 h, Banja Luka-Guimaraes et 17 h, Tourcoing-Panionios. Dimanche 2, à 9 h, Tourcoing-Kastrup et 11 h, Panionios-Guimaraes. L.D.