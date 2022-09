Comme une interminable étape de plaine

1. Samedi Dernier vrai week-end de balle pelote avec les finales dans les séries nationales, avec toujours l’impression qu’on en a encore des choses à découvrir dans ce microcosme si particulier… À Sirault, Tourpes était raccord avec la météo, présentant un jeu fait tantôt d’éclaircies tantôt de passages nuageux voire pluvieux. Suffisant toutefois pour se défaire de son adversaire du jour même si, du côté du public, ça grimaçait quelque peu ! Si ça se réjouissait de voir une lutte on ne peut plus disputée se terminant sur un 12-13, laissant tout suspense ouvert pour la manche retour du lendemain, on pestait sur des joueurs qui, au gré des averses et des embellies, changeaient de godasses continuellement. En foot, vous avez des multis ou des crampons. ; en balle, vous avez apparemment des semelles pour bitume sec, d’autres pour tarmac humide. Mais les multiples passages au stand ont fait tiquer: "Mais quelle perte de temps ! C’est quoi, cette nouvelle mode ? Bientôt, on les verra changer de slip selon le sens du vent." À l’endroit lorsqu’il viendra de l’est, à l’envers quand il soufflera de l’ouest, sur la tête, tel un bonnet, lorqu’Éole sera au nord et sans calbute quand il apportera de l’air chaud du sud !

2. Dimanche Redevenons sérieux, parlons de la balle comme il se doit. Elle qui, en ce jour de finale retour de N1 entre Thieulain et Isières, a été mise à l’honneur par la présence de bon nombre de journalistes, dont ceux de la RTBF souhaitant donner au derby régional un écho national. En grand seigneur, on leur a fait remarquer que les Canaris de Thieulain jouaient en jaune et la Fraternelle isiéroise en jaune et vert. Et on a aussi fait remarquer à leur cameraman qu’il n’était pas de bon ton de traverser tout le ballodrome au milieu d’un échange. Juste comme ça en passant, hein !

3. Lundi On ne sait pas vous mais nous, on s’est dit que c’était sympa au début mais qu’à la fin, ça tirait en longueur. Comme une étape de plaine sur le Tour de France des années 90: interminable et, il faut le dire, lassante. Vous savez ces journées de vélo où, avec la bénédiction du peloton, deux ou trois courageux recevaient leur ticket de sortie mais juste pour montrer le maillot car au final, après 250 bornes, ils se faisaient quand même rattraper pour un sprint remporté de toute façon par Cipollini, Blijlevens ou pire Abdoujaparov. Sauf que ce lundi, rien du tout, nothing, pas même un seul échappé ! Même pas une petite chute pour animer la course. Ils sont restés groupés en rangs serrés au sein du peloton. Ennuyant à la télé mais pas tant que ça sur place apparemment vu le monde sur le bord des routes. En même temps, un tel spectacle, c’est toujours mieux en vrai !

4. Mardi En parlant de cyclisme, on a oublié de vous dire que, samedi, à Luingne, on est revenu un siècle en arrière. Et à vélo donc ! À l’initiative de Squadra Flandria, un collectif du nord du pays regroupant des passionnés de l’histoire du cyclisme, des années 1910 à 30, Omer Huyse, enfant du village, a été mis à l’honneur. Une stèle a été inaugurée par les autorités communales en présence de ces fous de vélo équipés comme à l’époque. Mais pour quelle raison, vous nous direz ? Car, en 1924, Omer a gagné la plus longue étape de l’histoire du Tour de France sur une distance de 485 km entre Les Sables d’Olonne et Bayonne. Sensationnel de la part du dossard 111 alors repris dans la catégorie des deuxièmes classes, ceux qui, contrairement aux champions, devaient se trouver vaille que vaille un hébergement une fois l’étape finie. Le 30 juin, le peloton démarrait à la tombée de la nuit et près de 20h plus tard, le Luingnois s’imposait après vingt dernières bornes en solo. À partir de ce jour victorieux, Omer n’a plus eu besoin de se mettre à la recherche d’une chambre, chacun voulant accueillir "le héros du Tour", hôtels comme particuliers. Ce qui lui facilitait une épreuve qu’il bouclait à la neuvième place.

5. Mercredi Invité de prestige du match de gala entre anciennes gloires de Gand et du Standard, Ronaldinho s’est fait voler la vedette par Gonzague Vandooren, buteur sur une reprise de volée acrobatique trouvant le petit filet. À part sa longue et belle chevelure, le Dottignien n’a rien perdu du tout !

6. Jeudi David De Vits, Steve Devos, Maxime Ghislain, Kevin Lievens, Ryan Sauvage, Renaud Raguet mis ensemble sur un ballodrome, ça ferait des dégâts ! Sauf que ces six-là forment l’équipe des néo-retraités de la balle qui se prend une sacrée claque avec le départ d’un tel tir groupé. Avec une majorité de trentenaires, ce qui fait encore plus mal ! On dit que la balle pelote n’attire plus mais si ceux qui s’y sont mis il y a 25 ans stoppent en pleine force de l’âge, on est mal barré.

7. Vendredi Nos confrères de Notélé ne sont pas contents. Dimanche dernier, ils ont bien failli s’y perdre dans la retransmission de la finale de balle pelote, le propriétaire d’une voiture électrique s’étant branché sur le groupe électrogène de la télé locale. Un électro sans-gêne!