Vanhamme et Guene en argent aux championnats de Belgique

Dans la même catégorie, Marc-Henri Vandenberghe, de la Rusta, qui s’alignait au 1500 m, échoue à 49 centièmes de seconde d’une place sur le podium. On relèvera aussi pour être le plus complet possible la médaille de bronze au lancement du poids qu’a décrochée Matthias Nutte, certes affilié au club de Dour, mais dont la famille est originaire de la région mouscronnoise. Matthias a ainsi lancé à 13,80 m et il a par conséquent amélioré sa meilleure prestation de cinq bons centimètres.