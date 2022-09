Ruiner un championnat en deux leçons

Avec comme première conséquence de priver les Sang et Or du derby qu’elles avaient à jouer samedi dernier face à Templeuve. Avec comme ultime conséquence de les priver purement et simplement de championnat avec la seule possibilité d’aller défendre les couleurs de leur club en D2, ce qui ne serait rendre service à personne vu la différence de niveau. Bien que dans l’impasse, les joueuses de Dominique Salbeth ne baissent pas les bras et comptent bien continuer à s’entraîner. Cette semaine-ci, elles étaient ainsi encore dix-sept à fouler la pelouse de Rumillies malgré la frustration d’une décision qu’elles trouvent injustifiée. Baisser les bras ne fait pas partie du vocabulaire havinnois et le groupe féminin de l’ASC envisage plusieurs possibilités afin de faire entendre leur mécontentement, dont celle d’aller interpeller directement la ministre des Sports Valérie Glatigny. En attendant, c’est clairement contraintes et forcées qu’elles sont réduites à juste s’entraîner puisque, même de matches amicaux, il ne peut en être question jusqu’en fin de saison.

C’est dès lors un bien triste championnat de P2A qui se profile. En raison d’un renforcement de la P1 et de la création d’un troisième niveau provincial, le nombre d’équipes avait déjà diminué. Ce ne sont que neuf formations qui composaient ainsi la série en tout début de saison. Vous enlevez Naast et Havinnes B, tous deux sanctionnées par un forfait général, et vous n’avez plus que sept équipes qui ne joueront chacune d’elles que douze rencontres… Tristesse absolue! Cela réduit aussi le nombre de possibilités quant au nom du futur champion, d’autant plus qu’Acren-Lessines A, avec son récent 11-0 face à Biévène, semble, comme on s’y attendait, un cran au-dessus. Notons également le succès 4-5 à Lens du Pays Vert B qui lance par conséquent sa saison. Ce samedi, on ne jouera à nouveau que deux rencontres: les Athoises accueillent Templeuve à 15h tandis que Wez va à Écaussinnes à 18h.