P1: 100 ans, ça se fête chez les Péruwelziens!

Le samedi 24 septembre dès 19h et le dimanche 25 septembre à midi, festimoules du Péruwelz FC. L’apéro est offert par le club. PAF: le moules-frites à 20 € et l’américain-frites à 16 € pour les adultes et 9 € pour les enfants. Les réservations sont à faire par mail à ramaekersxavier@gmail.com.

Le dimanche matin, c’est un tournoi all players réunissant les anciens du RRC Péruwelz, Péruwelz FC, RFC Wiers et SC Quevaucamps qui aura lieu dans les installations péruwelziennes.