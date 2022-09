Le Stade poursuit sa montée en puissance

Une belle répétition avant la semaine qui s’annonce compliquée pour le Stade Mouscronnois qui aura deux tests sérieux dans les prochains jours. "Il n’est jamais facile de jouer à Béclers où le petit terrain est fort différent du nôtre. Philippe Breyne, qui reste sur deux défaites, va certainement nous attendre avec une surprise tactique puisqu’il a déjà eu l’occasion de nous visionner et sait donc à quoi s’attendre. Il y aura ensuite le fameux duel à domicile contre Luingne B qui sera un vrai derby de copains, tous les joueurs se connaissant ou presque, notamment les anciens du Futurosport et leur coach David Leclercq qui est un ami proche. On devine que les Luingnois auront à cœur de montrer ce dont ils sont capables face à leurs voisins", prévoit le coach des Mouscronnois.

Grosse quinzaine

En série B, l’affiche du week-end opposera le leader, Harchies-Bernissart, à l’équipe de Quévy-Genly longtemps présentée comme le gros favori du championnat. Après le début de la saison tonitruant de ses troupes, Jean-Charles Fabrel tient à garder l’église au milieu du village et ne s’emballe pas alors qu’une grosse quinzaine se présente à lui: "Après Quévy, on rencontrera en effet Meslin et les Francs Borains B, autant dire qu’on va y voir bientôt plus clair sur ce que l’on peut espérer. Pour l’heure, on refuse se voir trop beau après notre beau début de saison qui n’est finalement pas une grande surprise. Si le groupe s’est bien renforcé cet été, nous avons su garder une base solide et corriger les manquements constatés lors du précédent championnat. Les transferts donnent ainsi entière satisfaction pour l’instant et on espère évidemment pouvoir continuer de cette façon le plus longtemps possible."

Par ailleurs, Jean-Charles Fabrel est conscient que chaque adversaire est à prendre au sérieux cette saison: "Il nous reste 75 points à prendre et on a pu voir contre Givry qu’il y a de la qualité partout, que le championnat est certainement plus relevé que l’an passé. Malgré notre victoire (2-0), Givry a montré de bien belles choses pour un promu malgré plusieurs absences importantes. On sait qu’on doit se remettre en question chaque semaine et continuer à travailler pour bien prester le week-end. On n’ignore pas non plus que beaucoup de choses peuvent encore se passer même si nous comptons une avance de quelques points au général. La route vers le titre est encore longue."