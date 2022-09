R1: Créer la surprise autrement à Frasnes

Car avec l’arrêt de quelques anciens, le noyau dont dispose le coach est large mais pas extensible à souhait. "Certains m’ont dit qu’ils étaient prêts à revenir. On est actuellement 37, on pourrait monter à une quarantaine. On a perdu quelques anciens. Martin Quenon, qui était important, a décidé de retourner à Mons car c’est plus proche de chez lui. Mais en contrepartie, on accueille à nouveau un enfant de la maison. Après des passages plus haut, notamment Fédérale 2 en France, Arian Massaert est de retour à la maison. Il va nous apporter beaucoup. On intègre aussi deux petits jeunes formés à 100% chez nous. C’est prometteur".

«Se sauver au plus vite»

La reprise des entraînements a sonné en août. Mais le monde a tardé un peu à revenir. Résultat, c’est difficile de se projeter à l’aube de cette première rencontre. Toutefois, un team building mémorable à Carcassonne (NDLR: en plus d’une séance de tatouage cocasse dont on vous a déjà parlé) a permis d’encore souder plus les liens. "L’année dernière, on a terminé 6e. À deux places seulement de l’objectif que j’avais fixé. Cette fois, je veux avant tout reformer un bon groupe et se sauver au plus vite. On conserve l’objectif de gagner le plus à la maison. Mais j’aimerais qu’on améliore nos performances à l’extérieur. Car loin de nos bases, on est capable de prendre des tôles partout… Ce n’est pas logique. On va aussi peaufiner les différents aspects de notre jeu. On veut continuer à améliorer notre jeu rapide, de passes. Mais on doit aussi travailler de nouvelles phases, en accord avec mon capitaine, Pierre Bouillez. Car on ne va plus bénéficier de l’effet de surprise qui était le nôtre lors du dernier championnat. La série me paraît aussi costaude que les autres années. Hesby descend de N3. Il propose un jeu très dur avec beaucoup de contacts. On récupère aussi Jette et l’Asub que je connais bien car j’y joue en vétérans. Cela promet de grosses rencontres".