La dernière du capitaine Mike Vandermaelen

Un vrai «ketje»

Le capitaine de la JSE a, il est vrai, déjà pas mal bourlingué avant de poser son sac à Enghien. "Natif d’Anderlecht, j’ai d’abord joué au foot mais je ne saisissais pas trop la règle du hors-jeu, ce qui est plutôt ennuyant pour un attaquant, se marre Mike. J’ai donc débuté le basket à 13 ans à Watermael-Boitsfort, où je suis resté cinq ans, avant d’enchaîner, après une saison blanche, pour cinq nouvelles saisons au BC Linthout, où nous sommes passés de P3 en P1. Le coach m’a alors emmené à Genappe, toujours en P1. Je suis ensuite redescendu en P2 pour retrouver des amis à Braine-le-Château et nous sommes encore montés en P1. Je pensais que la suivante à Mont-st-Guibert, en R2, serait ma dernière, mais après avoir arrêté une première fois, j’ai finalement repris ici à Enghien dans ce sympathique club de la JSE qui ne se situe qu’à sept minutes de la maison puisque j’habite désormais Hoves. En mai, il sera donc vraiment temps de me poser un peu."

Des titres, Mike Vandermaelen en a ainsi accumulé pas mal dans sa carrière, d’autant qu’il fut encore sacré champion de P1 et vainqueur de la coupe du Brabant avec l’équipe dames qu’il eut l’occasion de coacher. "J’ai même arbitré jusqu’en P1 dans la province", complète-t-il. Un dernier sacre ou une montée bouclerait la boucle. "On vient de monter, et l’effectif est tout nouveau, donc on va faire le maximum mais on verra bien en avril où on se trouve dans le tableau. Une chose est sûre, Laurent Wilmus est très investi et son travail remarquable peut nous mener loin." Les duels contre la "Frat" vaudront le détour.