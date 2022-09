Double champion d'Europe, Quentin Raviart veut désormais conquérir le monde

«Un mental à 300%»

En Italie, le boxeur ne sera pas dans la meilleure forme de sa vie. Il y a quelques semaines à peine, il subissait une intervention chirurgicale pour soigner une hernie. "Ma préparation n’a pas été optimale. J’ai repris les entraînements spécifiques il y a un bon mois seulement. Habituellement, elle dure plutôt trois voire quatre mois. Même si je ressens encore quelques douleurs dues à l’opération, je me sens bien physiquement. C’est important parce que l’assaut demande beaucoup plus d’énergie. Dans ce type de combat, on ne vise pas le KO. L’objectif est de réaliser des touches, grâce à une bonne technique, afin d’inscrire le plus de points possibles. Il faut être beaucoup plus mobile. Mais ce qu’il me manque peut-être au niveau physique, je le compenserai par un mental à 300%".