Deuxième défaite d’affilée pour l’équipe première masculine de Tournai

La semaine passée fut bonne pour les jeunes du THC. On compte des victoires chez les U8 (11-10), les U9 1 (0-15), les U12 (2-0), les U16 (3-2) mais aussi chez les filles avec un 6-0 pour les U14 et un 12-0 pour les U19. L’équipe bis des U9 garçons s’est inclinée dans le derby face à Enghien alors que les U14 ont partagé à Ascalon. Ce week-end, on pointe le carton des U8 1 au Lynx (1-22!). Par contre les bis perdent 7-8 contre le même adversaire. Les deux équipes U9 se sont affrontées et se sont quittées sur le score de 8-8. C’était également un week-end de derby face au Chessy. Victoire chez les U11 (4-1). Par contre, les U12 et U14 s’inclinent 4-1 et 4-0. Enfin, chez les filles, on pointe deux succès. Les U14 gagnent 13-2 au Racing et les U19 face à Argos, 5-2.