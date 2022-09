Dames, vétérans et messieurs, Nadine Cannoot combine à Saint-Piat

Nadine Cannoot est devenue au fil des années une joueuse incontournable de la Palette Saint Piat. Tendrement surnommée "Sunshine", la pongiste est appréciée de tous et pour cause, elle fait un peu partie de l’équipe de tout le monde. En effet, Nadine se bat le samedi auprès de ses coéquipières, rejoint ensuite les messieurs pour un second match et aime compléter sa semaine en concourant dans le championnat vétéran. "Jouer en dames et en messieurs, c’est que du bonheur. Je n’aurais pas envie d’arrêter l’un pour l’autre. Tant que j’en ai la capacité physique, je continuerai. Je trouve de la satisfaction dans chacune des compétitions: en dames, on joue pour un objectif d’équipe; en messieurs, j’y joue pour le plaisir et rester en forme. Mais j’aime surtout accompagner les jeunes et les voir progresser. Le championnat vétéran, c’est autre chose! C’est surtout la convivialité que j’adore."