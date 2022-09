Comines - Ploegsteert, un derby en guise de premier vrai test

D’autant que les deux clubs restent sur une victoire qui leur procure le plein de confiance. "Dans les chiffres, on est bien, détaille le coach local. Mais dans le contenu, ce n’était pas terrible dimanche. Le point positif, c’est qu’on parvient à garder le zéro et qu’on prend les trois points. L’année dernière, on était tout de suite puni quand on avait des absences. En fin de saison, on prenait des claques partout à cause de cela. Ici, on parvient à prendre des points sans être bon. Cela prouve, qu’avec le staff, on a su mettre la bonne discipline en place. À nous de continuer comme cela". Et du côté de Ploegsteert qui reste sur une grosse performance à Staden? "Ce fut une belle victoire 3-0, reconnaît Mathieu Vermeire. En tant qu’ancien défenseur, j’apprécie surtout de garder le zéro. C’est là qu’on pêchait l’année dernière. En plus, on se montre efficace devant. Cela nous a permis de bien préparer le match de dimanche à Comines".

«Attendu? Oui et non»

Un tel duel de voisins, on l’imagine attendu dans les vestiaires. "Logiquement, il ne faut pas motiver les troupes, poursuit Mathieu Dejonckheere. Dans les tribunes, cela fait trois semaines qu’on en entend parler. On devra donc montrer la même envie que la saison dernière". Pour le mentor de l’USPB, la donne est un peu différente. "Est-ce un match attendu? Oui et non. C’est surtout pour les supporters et les joueurs que c’est important. Pour moi, c’est un match comme un autre. Un match que j’ai envie de gagner comme chacun! Toutefois, dans les discussions d’avant-rencontre, je ferai certainement une allusion aux résultats de la saison dernière. Histoire de motiver tout le monde".

Car l’an passé, les deux duels avaient tourné court. La Jespo n’avait fait qu’une bouchée de l’USPB: 1-5 et 4-1. "Mais attention, notre équipe a totalement changé ou presque, rappelle le coach des Oranges. La mentalité n’est plus la même. On a tout remis à zéro durant la trêve estivale. Toutefois, je me méfie de l’expérience présente chez notre adversaire. Les 3/4 de l’équipe sont identiques. Je connais quelques joueurs en face et je connais leurs qualités. Chez nous, il y a beaucoup de nouveaux. Des choses doivent se mettre en place".

Même son de cloche cette fois chez Mathieu Dejonckheere. "On espère faire aussi bien que l’année dernière. Surtout à domicile où on a débuté par un nul. Mais Ploegsteert a bien évolué cette saison. Ce sera totalement autre chose. Je m’attends à une belle armada en face, qui défendra chèrement sa peau. Même s’ils ont pris pas mal de buts en préparation, ils marquent beaucoup aussi. Ils sortent d’une grosse victoire contre Staden mais aussi d’un succès 2-3 à dix. Cela montre le caractère présent dans le groupe. Ce ne sera pas évident".

La première place en jeu

Et comme si cela ne suffisait pas, le duel sera peut-être pour la première place de la série. Histoire d’ajouter encore un peu de piquant. "On doit prendre les trois points pour rester dans le bon wagon, voire prendre la tête, espère le responsable de la Jespo. D’autant qu’on se dit que prendre la première tranche serait le bon moyen de jouer la saison plus tranquillement. Car l’objectif de tour final serait déjà atteint. On sait que ce sera dur car la série est très ouverte. Tout le monde se tient de près. La preuve avec ces cinq équipes à sept unités. On prend donc match par match avec l’envie de gagner. Encore plus dans un derby".

Mathieu Vermeire espère aussi un bon résultat. "Mais il faut aussi faire attention au bilan. Il est très bon pour l’instant. Mais j’ai l’impression qu’on n’a pas encore rencontré des équipes qui joueront pour la tête. Ce duel de voisins est un premier gros test pour nous. On veut voir ce qu’on est capable de faire face à une belle cylindrée de la série. Si on veut jouer le Top 5, on doit prouver dans ce type de rencontres. On doit encore hausser notre niveau. Toutefois, il faut relativiser aussi car il ne s’agit que de notre 4esortie. On a déjà une bonne base mais il y a encore des réglages à effectuer, notamment sur le plan tactique".

Si le derby sera forcément un match qui attirera l’attention des habituels suiveurs des séries flandriennes, il ne doit pas non plus occulter les autres rencontres de la série.

En P1, Moen va tenter de poursuivre sa série d’invincibilité. En tête grâce à leur sept sur neuf, les hommes de Greg Vandenbulcke se déplacent au Racing Waregem. Une équipe qui ne compte que trois unités au compteur actuellement. Ce sera dimanche à 15h.

Un étage plus bas, Dottignies connaît aussi un début de saison agréable grâce à un joli 6 sur 9. Les troupes de Pascal De Vreese ont eu la bonne réaction après leur première défaite. Ils l’ont emporté 0-3 à Geluwe la semaine dernière. Ils sont de retour à domicile ce samedi (19h) pour affronter Moorslede qui n’a remporté qu’un match jusqu’à maintenant.

Enfin, en P4D, Houthem espère enfin ouvrir son compteur dimanche (15h) avec la réception de Langermark-Poelkapelle. Mais cela s’annonce très compliqué face au coleader de la série, auteur d’un 9 sur 9. Thomas Magry espère certainement que ses troupes se montrent plus solides défensivement. Il doit également souhaiter une fin de match moins houleuse que la semaine passée où il s’est fait insulter gratuitement par une partie du staff adverse…