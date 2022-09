Bon-Secours déjà victorieux en N1

Bon-Secours A, composée de Cédric Merchez, Corentin Michel, Ignas Navickas et Hervé Eudier, a joué son 1er match en N1 et a déjà remporté sa 1re victoire contre Rooigem ! « On s’attendait à un score un peu plus serré, mais un de leur joueur B0 étant blessé et remplacé par un B6, nous en avons profité. L’équipe de Rooigem est l’une des plus abordables de la série, donc un match important pour notre maintien, se réjouit Corentin Michel qui a découvert la N1. Sur le plan personnel, cette année, c’est une bonne expérience même si ce ne sera pas facile chaque samedi. Je sais que j’ai encore à apprendre ! »