Alors qu’ils avaient très facilement pris le dessus sur Saint-Aubin, les Ollignois se sont vus infliger un score de forfait pour non-respect du règlement! "La Fédération et le club ont échangé par mail et force est de constater qu’il y a eu une mauvaise compréhension, déplore Xavier Delay. Avant d’affronter Presgaux au premier tour, nous avons écrit à la Fédé pour nous assurer que Florian Tricart pouvait bien jouer. Florian est inscrit en R2, mais a évolué presque toute la saison en Ligue. La réponse fut positive et nous sommes passés au tour suivant sans problème. Au moment d’affronter Saint-Aubin, nous manquions de forces vives puisque deux joueurs étaient absents et que je ne pouvais pas me libérer non plus. Nous avons donc décidé d’aligner Timmy Degryse, inscrit en Promotion, mais qui a aussi fait le championnat en N3. Ce qui n’est pas autorisé par le règlement. Puisque la Fédé avait accepté pour Florian, nous partions du principe qu’il n’y aurait pas de problème pour Timmy." C’était sans compter sur la réclamation du club de Saint-Aubin, pourtant très largement battus. "Je regrette cette élimination sur tapis vert, mais je ne la conteste pas. Le règlement est ce qu’il est et il doit être respecté. Dommage que nous ne puissions pas défier Isières en finale. Cela aurait été bénéfique pour les caisses des deux cercles. Vu les désistements, nous devrions conserver notre place en Promotion en 2023, mais nous aurions aimé assurer notre maintien sur le terrain."