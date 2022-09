Un beau cadeau d’anniversaire pour David Leclercq

C’est finalement lors du match à Havinnes que le coach des Rouge et Blanc a connu un déclic: "J’ai constaté qu’une partie de l’équipe se battait alors que l’autre levait le pied et n’allait pas à fond dans les duels. En P3, on doit jouer différemment de l’an passé et tout le monde ne l’a pas encore compris. Ce dimanche, j’ai volontairement laissé quelques garçons à la maison ou sur le banc et je les ai remplacés par des gars volontaires qui se donnent à 100% pour l’équipe. La suite, on la connaît puisqu’on a fait le dos rond en première mi-temps alors qu’on jouait contre le vent avant de trouver l’ouverture et de réaliser un match parfait. Le Pays Vert n’a eu qu’une occasion franche, sur un coup franc des seize mètres, preuve que la prestation est presque parfaite."