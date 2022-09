Tout se jouera lors de la dernière manche pour Baptiste Moulin

Un accrochage fatal

Grâce à un excellent départ, le pilote gagnait une position au moment de passer le relais à l’Italien. Ce dernier effectuait aussi de bons tours au volant de la Lamborghini Huracan Evo et conservait la même position. Durant son deuxième relais, le Frasnois profitait des arrêts de ses concurrents pour monter en 4eplace, en première de la catégorie GT3 Pro-Am! Mais alors qu’il restait une demi-heure de course, un incident de course se produisait. À la lutte avec une Mercedes, notre régional était touché sur le flanc par son adversaire mais parvenait miraculeusement à garder sa voiture en piste. Au tournant suivant, les deux bolides se touchaient encore et la Mercedes terminait dans le mur de pneus. La direction de course estimait qu’il ne s’agissait pas d’un simple "fait"et pénalisait Baptiste Moulin. Il était alors contraint de s’arrêter aux stands quelques temps et perdait quatre positions au général, deux dans sa catégorie… Râlant après avoir mené si longtemps.

Mais au général, grâce à ce nouveau podium (3e), tout reste possible avant le dernier rendez-vous. Ce sera du 6 au 9 octobre à Monza.