P4A: Taintignies B, le trouble-fête parfait

Premiers points pris par Brunehaut B

De semaine en semaine, on voit les progrès réalisés par les protégés de Ludo Delaby. Face à Leuze A, ses joueurs ont mis du cœur à l’ouvrage pour remporter leur premier succès de la saison sur un score sans appel (4-1). On est loin des douze buts encaissés lors de la première journée face à Herseaux B. "L’équipe n’a plus rien à voir avec celle du début de saison. On a récupéré quelques joueurs et ça se voit dans le rendement sur le terrain. Il y a eu des moments dans le match où on a pataugé un peu mais on a toujours su réagir dans ces moments difficiles en inscrivant un but. Cette première victoire fait du bien au moral. On a bien rechargé nos batteries avant d’aller à Risquons-Tout dimanche prochain."

Une semaine après avoir concédé le nul face à la redoutable équipe d’Estaimbourg B, le Risquons-Tout a déroulé à Velaines B, empilant six buts. Tout s’est joué assez vite dans cette rencontre puisqu’au quart d’heure, les joueurs du T2 Steve Herssens avaient déjà fait le plus dur en scorant à trois reprises. Il ne restait plus qu’à gérer l’avance, tout en évitant les cartes et les blessures. "On a vite trouvé la solution en ouvrant la marque, ce qui a facilité notre tâche. Après les deux points perdus face à Estaimbourg, ça permet de se relancer. À confirmer face à Brunehaut B avant d’aller à Rumes où le match sera difficile."