Le Trail de V’zon remet le couvert et vous attend à sa table pour un alléchant menu

Si vous en doutez, venez donc ce samedi participer au Trail de V’zon – un vrai Vezonien ne s’embête jamais du "e"! – dont la deuxième édition se veut certes dans la continuité de la première – qui avait accueilli 500 participants! – au niveau de l’esprit et de l’ambiance, mais aussi dans une certaine forme de rupture, les parcours proposés cette année permettant de découvrir des endroits inédits.

Dans le terrain militaire

Initié en 2020 par l’ASBL Vezon Accueille mais reporté en raison de la crise sanitaire et donc définitivement lancé un an plus tard, le trail vezonien revient dans le cadre du traditionnel week-end du Rallye-vélo et plus spécifiquement de la journée sportive du samedi.

À côté de la manche du Challenge des jeunes accessible dès 3 ans – premier départ à 15h! –, le Trail de V’zon mettra donc la course à pied dite nature à l’honneur à travers ses carrières, sentiers, bois et champs. "Nos trois parcours empruntent les chemins du bois de Barry, jamais ouvert au public, le terrain militaire bordant cette même zone boisée, les rues et les sentiers du village. Les tracés présentent plus de 80% de courses off road, insiste François Wattiez, président de Vezon Accueille, qui pointe également le côté convivial de sa manifestation. Avant la course et surtout après, les participants profiteront du chapiteau en dégustant les bières locales, brassées par Rasta Moine. Petite restauration et ambiance musicale seront aussi au rendez-vous."À profiter sans modération!

7, 14 ou 24 kilomètres

Trois parcours ont été minutieusement balisés. Un 7 km, dont le départ sera donné à 16h30, qui entre dans le cadre de la course pour adultes du Challenge des jeunes. Un 14 km présentera un dénivelé positif de 150 m avec un départ à 14h. Le 24 km partira une demi-heure plus tôt pour le double de dénivelé.

Le lieu de rendez-vous est le chapiteau de la rue des Combattants où se feront les inscriptions et le retrait des dossards dès 12h, sur le site que le commun des mortels de Vezon appelle "La Prairie Georgette."Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook dédiée à l’événement. Notez que les pré-inscriptions sont toujours possibles pour les deux plus longues distances via le site de Chronolap. Il n’est possible de s’inscrire pour le 7 km que sur place le jour même.