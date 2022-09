Face à Wiers B, ils ont d’abord souffert avant d’inscrire deux buts après le repos. Grâce à ce succès qui a mis du temps à se dessiner, Houtaing reste accroché au wagon de tête. "En première mi-temps, Wiers nous a dominés même si c’était souvent de manière stérile. Comme on était du mauvais côté du terrain, il fallait être patient et faire le gros dos jusqu’au repos. En seconde mi-temps, on a vu plus d’envie et suite à une belle phase collective, on a réussi à prendre l’avance assez vite. Wiers aurait pu égaliser mais on a pu compter sur notre gardien à la suite de cette grosse alerte. Finalement, on a su saisir notre chance, contrairement à eux, en mettant ce deuxième but libérateur."

Deuxième goal synonyme de succès pour cette équipe qui en étonne plus d’un. "C’était un bon match avec des duels qu’il a fallu gagner pour s’en sortir. Cette saison-ci, Wiers B est plus fort. On est heureux d’avoir pris les trois points. Le bilan est très bon car on a perdu qu’une fois à Taintignies dans un contexte très particulier. Depuis, on a enchaîné les bons résultats."

L’Athlétic Club Arsenal

Une nouvelle fois, les Anvinois ont raflé la mise par le plus petit des écarts… Cette fois, le 1-0, c’était face à Havinnes B. De quoi faire sourire le coach David Vanalderweireldt: "Avec tous ces scores de 1-0, on va bientôt devoir changer le nom du club et s’appeler Athlétic Club Arsenal!" Tout en avouant qu’il ne le fait pas exprès. "À 1-0, on aurait pu creuser l’écart à plusieurs reprises. De son côté, Havinnes B a fait preuve de maladresse devant le but. Le score aurait donc pu être bien différent entre ces deux équipes qui ont le même profil avec beaucoup de jeunes. Tout va bien pour le moment mais je ne me projette pas trop sur les ambitions qu’on peut afficher pour cette saison. On prend dès lors match par match comme on le fait depuis le début. Suite au prochain numéro donc…"

À noter, le nouveau succès de Risquons-Tout B face à Brunehaut. Les hommes du duo de coaches Hajdou-Glorieux partagent la première place du général avec Anvaing B. Les deux leaders sont suivis de près par un trio composé de Wiers B, Houtaing et Taintignies A, qui a joué une rencontre de moins. Cinq équipes séparées par une petite unité après cinq journées de championnat, mais que demander de plus pour le bel intérêt de la compétition…